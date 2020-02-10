В Адыгее открыт региональный центр выявления и поддержки одарённых детей «Полярис-Адыгея»
Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея» создан в рамках реализации нацпроекта «Образование». На эти цели было направлено около 230 млн рублей. При организации работы «Полярис-Адыгея» использовалась модель Образовательного центра «Сириус».
Всего в центре создано 17 лабораторий по самым разным направлениям науки, искусства и спорта. Они расположены в Бизнес-инкубаторе Адыгейского госуниверситета, а также в Майкопском технологическом университете.
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10.02.2023:56:00