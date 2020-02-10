Добавить статью
Лого Сделано у нас
Образование

В Адыгее открыт региональный центр выявления и поддержки одарённых детей «Полярис-Адыгея»

 © adygheya.ru

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея» создан в рамках реализации нацпроекта «Образование». На эти цели было направлено около 230 млн рублей. При организации работы «Полярис-Адыгея» использовалась модель Образовательного центра «Сириус».

Всего в центре создано 17 лабораторий по самым разным направлениям науки, искусства и спорта. Они расположены в Бизнес-инкубаторе Адыгейского госуниверситета, а также в Майкопском технологическом университете.

 © sovetskaya-adygeya.ru

 © sovetskaya-adygeya.ru

 © adygheya.ru

 © adygheya.ru

 © adygheya.ru
Источник: https://sovetskaya-adygeya.ru/index...-odarjonnykh-detej-polyaris-adygeya

Адыгея, образование
  • Нет аватара termometrix
    10.02.2023:56:00

    + Конечно!    

    Чем больше и крупнее таких центров,тем лучше!

    #1188222
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,