«ТМС групп» освоила производство линий диагностики и ремонта насосно-компрессорных труб

© Фото из открытых источников

В 2019 году компания «ТМС групп» освоила новое направление по производству технологической линий по диагностике и ремонту насосно-компрессорных труб. Благодаря слаженной работе маркетологов, конструкторов, а также технических специалистов удалось создать уникальный продукт и представить его заказчику.

В октябре 2018 года одна из дочерних компаний ПАО «Роснефть» направила запрос цен на поставку линии НКТ. Специалисты «ТМС групп» рассмотрели техническое задание и сообщили заказчику об имеющихся возможностях для реализации. Учитывая опыт производства оборудования линий диагностики и ремонта насосных штанг как для собственных нужд, так и для заказчиков (ПАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Удмуртнефть») — у специалистов была полная уверенность в успешности нового проекта.

Спустя полгода, заказчик объявил о проведении тендера. В компании проект курировал главный специалист отдела маркетинга «ТМС групп» Ильшат Кашапов. За это время было подготовлено 6 различных вариантов технико-коммерческих предложений, проведены многочисленные переговоры со специалистами заказчика, предложена оптимальная стратегия реализация проекта.

В феврале 2019 года в городе Стрежевой Томской области состоялась встреча с заказчиком. В ходе переговоров проведена выездная техническая оценка цеха. Для разработки конструкторско-технологической документации линии НКТ специалистам необходима информация по планировке и производственной логистике на цеховом уровне, ведь от этого напрямую зависит технологический процесс диагностики и ремонта труб. В процессе переговоров специалисты обсудили техническое задание, сроки реализации проекта, а также многие другие не менее важные вопросы.

Спустя ещё некоторое время в результате этой работы компания выиграла тендер на поставку шести комплектов оборудования: изготовления муфтонаверточного и муфтоотверточного станков, установки шаблонирования труб и очистки муфт, сушки НКТ после проведения гидравлического испытания, а также одного из самых важных элементов линии НКТ — транспортной системы, включающей в себя перекладчики, накопители, стеллажи и трубонарезные люнеты.

— В проекте, помимо «ТМС групп», участвовало еще несколько компаний, которые также выиграли тендер. Совместно с ними мы организовали работу по производству и поставке линии заказчику. По договору, из 10 позиций нам предстояло реализовать шесть, — рассказал главный специалист отдела маркетинга «ТМС групп» Ильшат Кашапов. — В процессе работы, мы взяли на себя инициативу по разработке планировки цеха и организации работы всех компаний, участвовавших в проекте. Также наша компания стала первой, кто произвел поставку оборудования заказчику в установленные сроки.

После подписания договора была собрана команда проекта. В её группу вошли технические специалисты «МехСервис-НПО», сотрудники маркетинговой службы и конструкторского бюро управляющей компании. Реализацию продукции доверили цеху сварочного производства и Сервисному центру по ремонту нефтепромыслового оборудования. В минувшем году подразделения участвовали в стратегически важных проектах компании по производству емкостного оборудования и циркуляционных систем. Руководителем проекта от «МехСервис-НПО» был назначен инженер ОСПС Рубин Камалов.

— Работа была выстроена поэтапно, составлен календарный план реализации проекта, график изготовления оборудования. К реализации проекта мы приступили в августе, а отгрузку произвели уже в конце ноября 2019 года, поделился Рубин Камалов. — Проект позволил закрепить навыки работы с большим объемом информации. Также я познакомился с новым видом оборудования, узнал об особенностях реализации такого рода проектов. Конечно я хотел бы отметить Айдара Шакурова, Данилу Зайцева и Викторию Гиниатуллину, которые состояли в команде проекта.

Для компании «ТМС групп» это был первый опыт реализации подобной продукции стороннему заказчику. Линия НКТ имеет много особенностей, она в корне отличается от линии насосных штанг. В проект были вовлечены специалисты разных направлений. Командная работа позволила обеспечить высокую производительность и эффективность при изготовлении линии НКТ. Благодаря этому компания получила стратегическое преимущество перед другими поставщиками, поскольку первой совершила отгрузку готовой продукции заказчику. На данный момент ведутся переговоры по дальнейшему сотрудничеству.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

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