Пассажирский парк поездов ВСЖД и ДВЖД пополнили 12 новых плацкартных вагонов

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Пассажирский парк Восточно-Сибирской железной дороги пополнили шесть новых плацкартных вагонов. Новый подвижной состав будет эксплуатироваться в пригородных поездах на БАМе (участок от Лены до Таксимо).

— Поставки вагонов приурочены к 45-летию Байкало-Амурской магистрали, широкое празднование которого проходит в эти дни на Восточно-Сибирской и Дальневосточных магистралях. Шесть вагонов пришли к нам, еще шесть — на ДВЖД. Это своеобразный подарок ОАО «РЖД» для пассажиров к юбилейной дате — отметил на презентации вагонов заместитель начальника дороги Александр Парщиков.

В вагонах предусмотрены новейшие системы безопасности и связи, а также учтены пожелания пассажиров для обеспечения комфорта в поездке. Вагоны оборудованы кондиционерами и биотуалетами. В каждом купе предусмотрена электрическая розетка с напряжением 220 В, в служебных отделениях вагона установлены СВЧ-печь и холодильник.

Данные вагоны изготовлены в специальном климатическом исполнении, они могут эксплуатироваться при температуре наружного воздуха от -45 до +45С.

© vszd.rzd.ru