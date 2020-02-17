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Транспорт и логистика

Пассажирский парк поездов ВСЖД и ДВЖД пополнили 12 новых плацкартных вагонов

 © vszd.rzd.ru

Пассажирский парк Восточно-Сибирской железной дороги пополнили шесть новых плацкартных вагонов. Новый подвижной состав будет эксплуатироваться в пригородных поездах на БАМе (участок от Лены до Таксимо).

— Поставки вагонов приурочены к 45-летию Байкало-Амурской магистрали, широкое празднование которого проходит в эти дни на Восточно-Сибирской и Дальневосточных магистралях. Шесть вагонов пришли к нам, еще шесть — на ДВЖД. Это своеобразный подарок ОАО «РЖД» для пассажиров к юбилейной дате — отметил на презентации вагонов заместитель начальника дороги Александр Парщиков.

В вагонах предусмотрены новейшие системы безопасности и связи, а также учтены пожелания пассажиров для обеспечения комфорта в поездке. Вагоны оборудованы кондиционерами и биотуалетами. В каждом купе предусмотрена электрическая розетка с напряжением 220 В, в служебных отделениях вагона установлены СВЧ-печь и холодильник.

Данные вагоны изготовлены в специальном климатическом исполнении, они могут эксплуатироваться при температуре наружного воздуха от -45 до +45С.

 © vszd.rzd.ru
Источник: http://vszd.rzd.ru/news/public/ru?S...yerId=3307&page3307_810=10&id=16339

РЖД, ВСЖД, БАМ
  • Нет аватара RadioDOT
    17.02.2008:59:53

    как мы выяснили ещё при первой публикации этой мега-новости про 12 вагонов, которая была вчера, теперь плацкартные вагоны надо называть некупейными. А африканских негров -- тоже афроамериканцами.

    #1189008
    • alex-in-lj.livejournal.com alex-in-lj
      17.02.2014:41:58

      теперь плацкартные вагоны надо называть некупейными

      С добрым утром. Сайт производителя вагонов давно открывали? У них и 10 лет назад плацкартные вагоны именовались «некупейными».

      #1189062
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