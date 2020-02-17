Три новых здания яслей открыли в г. Воткинск Удмуртии

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Три здания яслей открыли в Воткинске. Они построены в рамках национального проекта «Демография». Возможность пойти в детский сад получили 240 детей до 3 лет.

На 10 января в Воткинске на получение путевок состояло 1788 детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Каждые новые ясли рассчитаны на 80 мест.

Все три объекта построили на территории действующих детских садов. Так, новое здание появилось у детского сада № 1, который находится на улице Кирова, 56. Детский сад № 25 теперь имеет два новых структурных подразделения на улицах Светлая, 6 и Светлая, 8.

Однако новоселья для воткинских малышей не закончились. В марте 2020 года завершится строительство четвертого детского сада-яслей на улице Школьной на 80 мест. Также для решения вопроса устройства в ясли оставшихся в очереди детей в 2021 году планируется строительство еще одних яслей на улице Кварсинской на 80 мест.