В Элисте состоялось открытие нового детского сада

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В Элисте открыли новое здание детского сада № 19, действующего в столице Калмыкии с 1959 года. На месте небольшого одноэтажного, признанного аварийным, здания сейчас находится современное, отвечающее запросам времени дошкольное образовательное учреждение, рассчитанное на 80 мест.

В рамках реализации региональной программы в 2019 году в Элисте введено в эксплуатацию 8 пристроев на 320 мест. В 2020 году запланировано открытие 4-х пристроев, 3 — в г. Элиста, один — в Сарпинском районе, и 7 новых детских садов в Яшкульском, Ики-Бурульском, Яшалтинском, Юстинском, Целинном и Кетченеровском районах.

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Строительство здания началось в декабре 2018 года в рамках нацпроекта «Демография». В конце декабря 2019 состоялся технический ввод в эксплуатацию здания и дворовой территории, а в начале текущего года, в январе, дошкольное учреждение прошло инспекторскую проверку федеральной дирекции «Школы 2025». После контрольного осмотра эксперт Министерства просвещения РФ подтвердил готовность детского заведения к приему воспитанников.

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