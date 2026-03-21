Есть метка на карте
RuHeroes Транспорт, спецтехника и логистика

Электромусоровоз от КАМАЗ прошел испытания.

Бесшумный и экологичный КАМАЗ уже на дорогах Сибири.

Закончились двухнедельные испытания в городских условиях электрического мусоровоза, разработанного в ПАО «КАМАЗ».

Бесшумный и экологичный. Основная задача разработки модели — бесшумная работа в условиях плотной застройки. Больше вас не будет будить ранним утром вывоз отходов. Осталось что-то сделать с газонокосильщицами.

Прототипы блестяще справились с повседневными городскими маршрутами в условиях Сибири, инженеры готовы устранить недостатки и поставлять электромусоровоз в города нашей страны.

Вот так тихонько взяли и сделали новый и крутой проект.

Видео КАМАЗ Russian Heroes

Источник: russian-heroes.ru

    Badassgoliath Badassgoliath21.03.26 08:06:22
    Больше вас не будет будить ранним утром вывоз отходов


    Да они и обычные достаточно тихо работают. Больше шума от работников, бьющих по опрокинутому контейнеру чтобы выбить из него мусор.

      RuHeroes RuHeroes21.03.26 08:10:48

      Это в новых районах, а в старых, где плотно стоят пятиэтажно для жителей первых этажей то еще развлечение эти грузовики и их работа манипулятора.

      АНС АНС22.03.26 17:50:27
      и обычные достаточно тихо работают


      Это пока новые машины, а поработавшие уже шумят прилично.

    Krutenn Krutenn21.03.26 18:16:04

    Дело за малым. Осталось только раздельный сбор мусора внедрить по стране… Новости плюс однозначно.

    Нет аватара Kaymaan21.03.26 20:49:35

    С нынешними разрешениями на плотность застройки скоро нужно будет мусоровозы делать на базе пикапов😁 У нас в некоторых районах города из-за машин во дворах пешком то не пройти.

      Krutenn Krutenn21.03.26 22:25:06

      Попадалась инфа недавно, что эти разрешения поменяют. Из-за боевых действий в мире. Типа иначе:*Шлёп, и всё обесточили и пути эвакуации — помощи перекрыли…*…

    Андрей Берестов Андрей Берестов22.03.26 19:15:02

    Да лишь бы мусор вывозили! Вовремя! Какая разница электро или дизЕль!

      Нет аватара DimaY22.03.26 21:22:47

      А что у Вас не вывозят? Везде где я был, вывозят и исправно.

      • Нет аватара Deimonax24.03.26 08:51:16

        У нас, когда снегом завалило, мусоровоз приезжал, оператор фоткал невозможность подъехать к контейнерам и уезжал.

