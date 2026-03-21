Электромусоровоз от КАМАЗ прошел испытания.
Бесшумный и экологичный КАМАЗ уже на дорогах Сибири.
Закончились двухнедельные испытания в городских условиях электрического мусоровоза, разработанного в ПАО «КАМАЗ».
Бесшумный и экологичный. Основная задача разработки модели — бесшумная работа в условиях плотной застройки. Больше вас не будет будить ранним утром вывоз отходов. Осталось что-то сделать с газонокосильщицами.
Прототипы блестяще справились с повседневными городскими маршрутами в условиях Сибири, инженеры готовы устранить недостатки и поставлять электромусоровоз в города нашей страны.
Вот так тихонько взяли и сделали новый и крутой проект.
Видео КАМАЗ Russian Heroes
