«Мираторг» начал поставки говядины в Бразилию

Агрохолдинг «Мираторг» первым среди российских производителей приступил к поставкам говядины в Бразилию, партия из 13 тонн продукции направлена в адрес гостинично-ресторанного бизнеса (HoReCa) страны. Об этом говорится в сообщении компании.

Стратегия компании направлена на рост экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, конкурентоспособной по цене и востребованной на мировых рынках. При планировании поставок компания учитывает особенности культуры питания в странах-импортерах.

«Мираторг» поставляет мясо в почти 30 стран, в том числе страны Персидского залива, Юго-Восточной Азии, Африки, Таможенного союза и СНГ.

О компании

Холдинг «Мираторг», основанный в 1995 году, является одним из крупнейших производителей свинины и говядины, ведущим поставщиком мяса на российском рынке. Компания осуществляет деятельность в 19 регионах.

Инвестиции «Мираторга» в межрегиональный проект по производству крупного рогатого скота (КРС) превышают 114 млрд рублей — в шести регионах РФ построены 97 ферм КРС, а совокупное поголовье превышает 700 тыс. животных. Производственная цепочка включает растениеводческий дивизион, фермы КРС, площадки зернового откорма (фидлоты) и комплекс по убою и глубокой переработке КРС мощностью 500 тыс. голов в год. В 2019 году компания произвела свыше 137 тыс. тонн говядины.