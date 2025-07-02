«Мираторг» запустил уникальный комплекс по переработке иловых осадков в Курской области

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Компания «Мираторг» ввела в эксплуатацию инновационный комплекс для осушения и переработки иловых осадков рядом со своим мясоперерабатывающим предприятием в Курской области. Инвестиции в проект составили 2,7 млрд рублей.

Новый комплекс использует технологию высокотермической сушки, превращая отходы в органическое удобрение для сельского хозяйства. Процесс проходит в герметичной установке, что исключает распространение запахов. Полученный продукт содержит повышенное количество питательных веществ и удобен для применения, сообщает пресс-служба Мираторг.

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