В Грозном торжественно открыли детский сад «Жовхар» на 140 мест

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В городе Грозном состоялось открытие детского сада «Жовхар» на 7 групп для 140 детей.

Здание детского сада построено в 2019 году в рамках национального проекта «Демография» в соответствии с федеральным проектом «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Общая стоимость строительства составляет более 100 млн рублей.

Здание построено в готическом стиле и оборудовано по последнему слову техники. Территория детского сада огорожена забором. Имеются игровые площадки. Для защиты детей от солнца и дождя на территории каждой игровой площадки имеются беседки. Игровые площадки оборудованы с учетом высокой активности детей.

© grozny-inform.ru

Здание имеет два этажа: на первом этаже располагаются группы для детей до 3 лет, полностью оборудованные музыкальный и спортивный залы, административные помещения, пищеблок, медицинский кабинет. На втором этаже расположены группы для детей среднего и старшего возраста.