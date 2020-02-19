В Ангарске Иркутской области открыли школу

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В Ангарске открылось новое здание гимназии № 1, которого город ждал почти 28 лет. В учебном учреждении предусмотрены отдельные помещения для начальной, средней и старшей школы, два спортзала, бассейн, большой клубный блок. Дети будут учиться в одну смену.

Школу в 7А микрорайоне Ангарска строили с 1992 года. Изначально здание проектировалось для нужд гимназии и по проекту, разработанному совместно с директором Людмилой Раевской. Кроме того, гимназия № 1 является одним из самых востребованных в Ангарске инновационных образовательных учреждений, потому здание решили передать этому учреждению.

После начала строительства школы в разное время возникали трудности с финансированием, и работы неоднократно приостанавливались. В 2016 году правительство региона решило завершить объект. Его внесли в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы. Всего на эти цели программой предусмотрено 895 млн рублей, в том числе 614 млн из регионального бюджета.

Здание состоит из пяти блоков, один из которых возвели с нуля, отвечает всем современным требованиям о сейсмоустойчивости. В новой школе будет 33 класса, просторная столовая, плавательный бассейн на 25 метров, два спортивных зала, зимний сад с фонтаном, клубный блок, который фактически будет выполнять функции школы искусств.

Гимназия № 1 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла, «Основ русской культуры» и иностранных языков была открыта в сентябре 1991 года. Сегодня в структуре гимназии — дошкольное отделение «Улыбка», в котором размещены пять групп дошкольного возраста (125 детей), семь цикловых научно-методических отделений. Общая численность обучающихся гимназии на начало 2019-2020 учебного года — 905 человек, скомплектованных в 33 класса-комплекта.