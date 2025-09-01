Новый блок школы № 75 в Иркутске открылся 1 сентября
Новый блок школы №75 в Иркутске принял учеников 1 сентября. В Иркутске имеется дефицит земельных участков, поэтому акцент здесь на строительство отдельных блоков, либо капитальный ремонт имеющихся. Подрядчики возвели трехэтажное здание, полностью соответствующее современным, в том числе и по доступной среде, обеспечена безопасность объекта, приобретено необходимое оборудование. В корпусе для начальной школы также имеются учебные классы, библиотека, конференц-зал, кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок, санитарные комнаты и вспомогательные помещения.
