вчера 34 — оцените публикацию — lapshin-89 Детские сады и школы Новый блок школы № 75 в Иркутске открылся 1 сентября © www.ogirk.ru Новый блок школы №75 в Иркутске принял учеников 1 сентября. В Иркутске имеется дефицит земельных участков, поэтому акцент здесь на строительство отдельных блоков, либо капитальный ремонт имеющихся. Подрядчики возвели трехэтажное здание, полностью соответствующее современным, в том числе и по доступной среде, обеспечена безопасность объекта, приобретено необходимое оборудование. В корпусе для начальной школы также имеются учебные классы, библиотека, конференц-зал, кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок, санитарные комнаты и вспомогательные помещения.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈