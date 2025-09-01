Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Есть метка на карте вчера 34
lapshin-89 Детские сады и школы

Новый блок школы № 75 в Иркутске открылся 1 сентября

 © www.ogirk.ru

Новый блок школы №75 в Иркутске принял учеников 1 сентября. В Иркутске имеется дефицит земельных участков, поэтому акцент здесь на строительство отдельных блоков, либо капитальный ремонт имеющихся. Подрядчики возвели трехэтажное здание, полностью соответствующее современным, в том числе и по доступной среде, обеспечена безопасность объекта, приобретено необходимое оборудование. В корпусе для начальной школы также имеются учебные классы, библиотека, конференц-зал, кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок, санитарные комнаты и вспомогательные помещения.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: www.ogirk.ru

Комментарии

Для комментирования необходимо войти на сайт
  • Нет аватара termometrix
    01.09.2510:02:32

    «В 28 субъектах торжественно откроются 43 новые школы. Количество отремонтированных школ по программе капремонта к 1 сентября составило 5,6 тыс».

    ТАСС

    #1305464