В Краснодарском крае открыли новый завод по производству строительных смесей
Комбинат стоимостью 160 млн рублей появился в Мостовском районе.
Завод в поселке Мостовский будет специализироваться на производстве высокотехнологичной гипсовой смеси. Инвестор реконструировал существующие помещения, закупил и установил новое оборудование, провел пусконаладочные работы.
Сегодня завод выпускает высокотехнологичное гипсовое вяжущее с высоким содержанием гипса, которое является основой для всех сухих строительных смесей. Производственная мощность предприятия — 96 тонн гипсовых вяжущих в год.
Полностью реализовать потенциал заводы планируют к 2022 году. Сейчас ведется разработка месторождения гипсового камня в станице Бесленеевской Мостовского района.
Благодаря комбинату в Мостовском районе появится около 50 новых рабочих мест.
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