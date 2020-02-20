В Краснодарском крае открыли новый завод по производству строительных смесей

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Комбинат стоимостью 160 млн рублей появился в Мостовском районе.

Завод в поселке Мостовский будет специализироваться на производстве высокотехнологичной гипсовой смеси. Инвестор реконструировал существующие помещения, закупил и установил новое оборудование, провел пусконаладочные работы.

Сегодня завод выпускает высокотехнологичное гипсовое вяжущее с высоким содержанием гипса, которое является основой для всех сухих строительных смесей. Производственная мощность предприятия — 96 тонн гипсовых вяжущих в год.

Полностью реализовать потенциал заводы планируют к 2022 году. Сейчас ведется разработка месторождения гипсового камня в станице Бесленеевской Мостовского района.

Благодаря комбинату в Мостовском районе появится около 50 новых рабочих мест.