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Медучреждения

Новый корпус военного госпиталя открылся в Ростове

 © bloknot-rostov.ru

В Ростове-на-Дону открыли новый корпус военного клинического госпиталя ЮВО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новый терапевтический корпус — это восьмиэтажное здание, в котором могут с комфортом разместить 245 пациентов. Строение долгое время было законсервировано, но с мертвой точки все сдвинулось в прошлом году и здание ввели в эксплуатацию. Теперь в 12 отделениях корпуса установили современное медицинское оборудование. Обследование и лечение здесь смогут проводить военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, члены их семей.

Don-TRDon-TR © dontr.ru

госпиталь.jpgгоспиталь.jpg © panram.ru

— Это долгожданный корпус. Ранее вы могли видеть, в каком состоянии он был. Я хочу поблагодарить руководство министерства обороны РФ, главное военно-медицинское управление, командующего войсками военного округа за то, что развернулись лицом к медицине и ввели за год в эксплуатацию новый корпус, — заявил журналистам начальник госпиталя Валерий Кокоев.

госпиталь2.jpgгоспиталь2.jpg © panram.ru

Для пациентов открыты отделения функциональной диагностики, физиотерапии, лечебной физкультуры, рентгеновское, пульмонологическое и многие другие. Там установлены новые зарубежные аппараты для лечения сосудов, сердца, проведения МРТ, физиопроцедур, есть даже соляная пещера и аппарат для растяжения позвоночника под водой. Один из этажей отдан под современную операционную.

http://dontr.ru/novosti/novyy-terapevticheskiy-korpus-gospitalya-yuvo-otkryli-v-rostove/

http://www.panram.ru/news/society/v-rostove-otkryli-novyy-korpus-okruzhnogo-voennogo-gospitalya-za-1-5-mlrd-rubley/
Источник: https://bloknot-rostov.ru/news/novy...ospitalya-otkrylsya-v-rosto-1193432

Ростовская область , модернизация здравоохранения, новое медучреждение
  • Нет аватара MusclePump
    21.02.2014:42:47

    Ох ты ж е мое. В 2018 году когда служил в Ростове и подхватил болезнь я лечился в этом военном госпитале, но только в старом здании, а это здание было недостроено без окон и дверей.

    Если быть точнее это 1602-й военный клинический госпиталь ЮВО (г.Ростов-на-Дону).

    Отредактировано: MusclePump~14:45 21.02.20
    #1189628
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    21.02.2014:59:45

    А побольше 5 строчек слабо?

    И фотки пожалуйста    

    #1189630
  • Нет аватара treins
    21.02.2018:29:37

    К счастью только подъезд керамогранитом обложили, а не все здание. На фоне керамогранитого мусора, даже простые кирпичные здания шедеврами смотрятся

    Отредактировано: treins~19:51 21.02.20
    #1189662
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