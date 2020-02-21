Новый корпус военного госпиталя открылся в Ростове

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В Ростове-на-Дону открыли новый корпус военного клинического госпиталя ЮВО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новый терапевтический корпус — это восьмиэтажное здание, в котором могут с комфортом разместить 245 пациентов. Строение долгое время было законсервировано, но с мертвой точки все сдвинулось в прошлом году и здание ввели в эксплуатацию. Теперь в 12 отделениях корпуса установили современное медицинское оборудование. Обследование и лечение здесь смогут проводить военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, члены их семей.

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— Это долгожданный корпус. Ранее вы могли видеть, в каком состоянии он был. Я хочу поблагодарить руководство министерства обороны РФ, главное военно-медицинское управление, командующего войсками военного округа за то, что развернулись лицом к медицине и ввели за год в эксплуатацию новый корпус, — заявил журналистам начальник госпиталя Валерий Кокоев.

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Для пациентов открыты отделения функциональной диагностики, физиотерапии, лечебной физкультуры, рентгеновское, пульмонологическое и многие другие. Там установлены новые зарубежные аппараты для лечения сосудов, сердца, проведения МРТ, физиопроцедур, есть даже соляная пещера и аппарат для растяжения позвоночника под водой. Один из этажей отдан под современную операционную.

http://dontr.ru/novosti/novyy-terapevticheskiy-korpus-gospitalya-yuvo-otkryli-v-rostove/

http://www.panram.ru/news/society/v-rostove-otkryli-novyy-korpus-okruzhnogo-voennogo-gospitalya-za-1-5-mlrd-rubley/