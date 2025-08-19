2 дня назад 103 — оцените публикацию — termometrix Медучреждения В Ростове-на-Дону открылся новый медицинский центр © rostov.upclinic.ru Построено и запущено в эксплуатацию современное 4-этажное медицинское учреждение общей площадью свыше 4500 кв.м Клиника располагает арсеналом последнего медицинского оборудования высшего класса, включая оборудование для маммографии, компьютерной томографии, функциональной, ультразвуковой диагностики, а также для эндоскопических методов исследования. © rostov.upclinic.ru От передовых аппаратов ультразвукового исследования, компьютерной томографии, аппарата литотрипсии до инновационных минимально инвазивных хирургических инструментов. Среди нововведений — операционный блок из трёх операционных, стационары круглосуточного и дневного пребывания, отделения компьютерной томографии, гастроскопии и колоноскопии, оснащенные передовым оборудованием по последнему слову техники, что позволяет проводить быструю и точную диагностику, так важную для эффективного лечения. © rostov.upclinic.ru © rostov.upclinic.ru © rostov.upclinic.ru © rostov.upclinic.ru © rostov.upclinic.ru © rostov.upclinic.ru © rostov.upclinic.ru Источник: rostov.upclinic.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈