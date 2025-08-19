В Ростове-на-Дону открылся новый медицинский центр
Построено и запущено в эксплуатацию современное 4-этажное медицинское учреждение общей площадью свыше 4500 кв.м
Клиника располагает арсеналом последнего медицинского оборудования высшего класса, включая оборудование для маммографии, компьютерной томографии, функциональной, ультразвуковой диагностики, а также для эндоскопических методов исследования.
От передовых аппаратов ультразвукового исследования, компьютерной томографии, аппарата литотрипсии до инновационных минимально инвазивных хирургических инструментов.
Среди нововведений — операционный блок из трёх операционных, стационары круглосуточного и дневного пребывания, отделения компьютерной томографии, гастроскопии и колоноскопии, оснащенные передовым оборудованием по последнему слову техники, что позволяет проводить быструю и точную диагностику, так важную для эффективного лечения.
