Транснефть-ТСД построила объекты для завода насосного оборудования в Челябинске

© tsd.transneft.ru

ООО «Транснефть — ТСД» завершило строительство двух объектов инфраструктуры завода для локализации производства насосного оборудования АО «Транснефть Нефтяные Насосы» (г. Челябинск): административно-бытовой корпус (АБК) и складской комплекс.

Работы на объектах начались в апреле 2018 года с демонтажа имевшихся цехов и фундаментов старой постройки.

При возведении складского комплекса и АБК использованы современные, энергосберегающие материалы, а также более 2000 тонн металлоконструкций. Инфраструктурные объекты и инженерные сети выполнены с соблюдением мер эксплуатационной безопасности. Для комфорта работников предприятия построены две переходные галереи, соединяющие АБК и складской комплекс с действующим производством. В зданиях оборудованы санитарно-технические, бытовые, офисные помещения, столовая, а также парковки и зеленые зоны отдыха на территории.

Площадь готового склада более 17 тысяч квадратных метров, площадь АБК — более 4,5 тысяч квадратных метров, подъездные и пешеходные пути, стоянка техники расположены на четырех гектарах. Максимальная численность работников, задействованная в пиковые периоды стройки, превышала 300 человек.

Строительство двух объектов значительно увеличило имеющиеся складские и офисные площади АО «Транснефть Нефтяные Насосы», а также обеспечило развитие внутренней инфраструктуры предприятия.

© tsd.transneft.ru

© tsd.transneft.ru

© tsd.transneft.ru