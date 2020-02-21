В Москве открылась новая поликлиника на 750 посещений в смену

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В Москве заработала новая детско-взрослая поликлиника в районе Беговой, она уже приняла первых пациентов.

Здание рассчитано на 750 посещений за смену. Строительство началось в октябре 2015 года.

Москвичи смогут получать в новой поликлинике консультативно-диагностическую, лечебную и профилактическую помощь.

В новом здании проектировщики позаботились о разведении потоков пациентов. Для детей с симптомами инфекционных заболеваний будет работать вход через два приемно-смотровых бокса. Это позволит вовремя нейтрализовать распространение инфекции.

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Для детей организованы кабинеты доврачебного приема и функциональной диагностики, педиатрическое отделение, физиотерапевтический блок. Расширены площадь и возможности функционального обследования в аллергологическом центре по сравнению со старым зданием. Закуплено новое оборудование, в том числе аппараты для работы оториноларингологов, рентген-аппараты и аппарат ультразвукового исследования, а также открыт новый зал лечебной физкультуры.

Во взрослом отделении поликлиники уже ведут прием врачи общей практики, оториноларинголог, невролог, хирург, офтальмолог, уролог, акушер-гинеколог отделения медицинской профилактики (смотровой кабинет), кардиолог, эндокринолог, рентгенолог, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики. Закуплено и установлено новое цифровое оборудование: маммограф, рентген-аппараты, офтальмологическое оборудование, флюорограф, аппараты ультразвукового исследования и другое.

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В поликлинике есть процедурный, прививочный и массажный кабинеты, помещения для забора крови и биологических материалов, а также кабинеты ингаляционной терапии и электросветолечения.

В районе Беговой также строят новые жилые комплексы, поэтому поликлиника пришлась очень кстати. Корпус имеет шесть этажей, он построен по индивидуальному проекту всего в 40 метрах от старой детской поликлиники. Площадь — 8,9 тысячи м2.

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru

© stroi.mos.ru