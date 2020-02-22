УАЗ показал новый внедорожник для рыбалки и охоты

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В семействе УАЗ «Профи» появилась новая грузопассажирская модификация.

Грузопассажирский «Профи» станет альтернативой устаревшей «буханке»

Снаружи автомобиль можно принять за автодом, хотя таковым он не является. Фургон разделён на три части: кабину, пассажирский и грузовой отсеки. Грузовой отдел частично обит рифлеными нержавеющими листами и оснащён двумя ящиками, а в пассажирском стоят три кресла с трёхточечными ремнями безопасности. При необходимости сиденья и перегородку можно сдвинуть к водительскому отсеку, тем самым увеличив грузовую часть. Таким образом, новинка является современной версией «буханки» в исполнении «Комби».

Сюда просятся стол и небольшая кухня. Выступы по бокам — судя по всему, арки колёс © static.ngs.ru

Панели фургона сделаны из композитных материалов. Между рамой и кузовом можно установить от двух до четырёх металлических баллонов под метан объёмом 50 литров каждый. При полной заправке такой УАЗ «Профи» может проехать более 1000 километров. Привод для новинки предложат как задний, так и полный.

По сути, перед нами улучшенная версия морально устаревшей «буханки». В аналогичном грузопассажирском исполнении она, например, актуальна для любителей рыбалки или охоты.

Для комфорта пассажиров задняя часть автомобиля получила дополнительную шумо- и теплоизоляцию. Также в грузовике присутствуют дополнительный жидкостный отопитель салона и плафоны освещения.

Посередине расположены три кресла, которые вместе с задней стенкой сдвигаются вперед. Интересно, будет ли версия со спальными местами? © static.ngs.ru

Грузопассажирский УАЗ «Профи» разрабатывали совместно с ООО «Автодом» — ульяновской компанией, выпускающей спецавтомобили, в том числе для полиции и скорой помощи. Она же займётся приёмом заказов на новинку, поэтому на сайте УАЗа её не найти.

На текущий момент автомобиль проходит сертификацию, поэтому в продажу пока не поступил, но ожидается. Во сколько обойдётся новинка, точно неизвестно. Ранее в Сети появилась информация, что только кузов будет стоить примерно 600 тысяч рублей. Прибавляем цену самого автомобиля, который предлагают минимум за 835 тысяч, и получаем более 1,4 миллиона. Впрочем, реальная стоимость может оказаться чуть меньше.