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Дорожное строительство

Новый пятый главный путь открылся на Ярославском направлении МЖД

 © gazeta-otradnoe.ru

Недавно достроенный пятый путь открыт 15.01.2020 г. на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД), на участке Москва — Мытищи. Благодаря этому между столицей и станциями Мытищи, Болшево, Монино и Сергиев Посад начнут курсировать 27 дополнительных пригородных поездов, из которых шесть — экспрессы.

«Общее количество поездов увеличится до 251 пары в сутки. До 1 млн 200 тысяч вырастет число пассажирских мест — в поездах станет свободнее, а поездки будут комфортнее. Появится новое удобное расписание — в час пик поезда будут следовать с интервалом 3-4 минуты. Также у 26 пригородных поездов изменится количество остановок на маршруте, в том числе, у электропоездов из Александрова, Сергиев Посада, Красноармейска, Монино, Фрязево, Пушкино и Мытищи появится дополнительная остановка на станции Северянин, с которой можно пересесть на МЦК Ростокино», — сообщил информационный центр столичного транспортного комплекса.

В будущем новый путь станет частью инфраструктуры пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5).
Источник: https://otradnoe.mos.ru/presscenter/news/detail/8620815.html

РЖД, МЖД, МЦД
  • Нет аватара ivania
    22.02.2020:27:17

    Пятый путь, конечно, хорошо, но было бы лучше создавать нормальные рабочие места в указанных городах (и не только в них), чтобы люди могли работать ближе к своему месту жительства, а не ездить на работу в Москву.

    #1189789
    • exhausted1987 exhausted1987
      22.02.2023:23:58

      В больших городах и зарплаты больше, чем в маленьких.

      #1189817
  • Нет аватара Parhit
    22.02.2020:51:18

    Раньше в Мытищи планировали метро провести.

    #1189793
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