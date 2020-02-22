Новый пятый главный путь открылся на Ярославском направлении МЖД

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Недавно достроенный пятый путь открыт 15.01.2020 г. на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД), на участке Москва — Мытищи. Благодаря этому между столицей и станциями Мытищи, Болшево, Монино и Сергиев Посад начнут курсировать 27 дополнительных пригородных поездов, из которых шесть — экспрессы.

«Общее количество поездов увеличится до 251 пары в сутки. До 1 млн 200 тысяч вырастет число пассажирских мест — в поездах станет свободнее, а поездки будут комфортнее. Появится новое удобное расписание — в час пик поезда будут следовать с интервалом 3-4 минуты. Также у 26 пригородных поездов изменится количество остановок на маршруте, в том числе, у электропоездов из Александрова, Сергиев Посада, Красноармейска, Монино, Фрязево, Пушкино и Мытищи появится дополнительная остановка на станции Северянин, с которой можно пересесть на МЦК Ростокино», — сообщил информационный центр столичного транспортного комплекса.

В будущем новый путь станет частью инфраструктуры пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5).