Новый пятый главный путь открылся на Ярославском направлении МЖД
Недавно достроенный пятый путь открыт
«Общее количество поездов увеличится до 251 пары в сутки. До 1 млн 200 тысяч вырастет число пассажирских мест — в поездах станет свободнее, а поездки будут комфортнее. Появится новое удобное расписание — в час пик поезда будут следовать с интервалом 3-4 минуты. Также у 26 пригородных поездов изменится количество остановок на маршруте, в том числе, у электропоездов из Александрова, Сергиев Посада, Красноармейска, Монино, Фрязево, Пушкино и Мытищи появится дополнительная остановка на станции Северянин, с которой можно пересесть на МЦК Ростокино», — сообщил информационный центр столичного транспортного комплекса.
В будущем новый путь станет частью инфраструктуры пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5).
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