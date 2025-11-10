ЦППК вывела на Ярославское направление восьмой современный поезд «Иволга 4.0» после обязательных пусконаладочных работ и тестовых поездок. Ещё семь составов этой модели поступят до конца декабря.

Обновление подвижного состава на Ярославском направлении в 2025 году включает в себя 15 поездов «Иволга 4.0». Их подготовка и запуск — непрерывный процесс: пока на маршрут выходит один новый поезд, с завода в депо прибывает следующий состав, где специалисты ЦППК и завода-изготовителя проверяют его по 70 параметрам. Они испытывают тормозные и климатические системы, связь «пассажир-машинист», проверяют другое бортовое оборудование и убеждаются в готовности состава работать в любых погодных условиях.

«Иволга 4.0» — самое новое поколение поездов. Благодаря высоким темпам обновления подвижного состава оно стало наиболее многочисленным в линейке менее чем за полтора года.

Их можно отличить по мятным и ежевичным цветам поручней и подголовников кресел. Составы этой серии начали работать на МЦД-3 и МЦД-4 в 2024 году. В конце июня 2025 года они начали перевозить пассажиров по самому востребованному пригородному направлению в России — Ярославскому.

В новом подвижном составе поездки становятся комфортнее: в салонах тихо, есть климатические системы с обеззараживанием воздуха, USB-розетки для гаджетов и крепления для велосипедов. Три двери в каждом промежуточном вагоне ускорили посадку и высадку.

ЦППК обновляет поезда Ярославского направления совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и РЖД. Всего до 2030 года сюда будет поставлено 92 поезда, а средний возраст составов после завершения обновления сократится более чем впятеро — с 17 до 3,5 лет.