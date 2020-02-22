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Запись Первые российские ЗРПК «Панцирь-С1» поступили в Сербию перенесена в личный блог модератором.

Великоросс перенес эту запись 22.02.2020 22:03

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Экспорт

Первые российские ЗРПК «Панцирь-С1» поступили в Сербию

 © tvzvezda.ru

Первые зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» поступили в Сербию из России, сообщили в министерстве обороны Сербии .В январе стало известно, что в прошлом году Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи комплексов ПВО «Панцирь-С1. Отмечалось, что в одну батарею входят шесть «Панцирей-С1».

Военная техника, согласно сообщению сербского военного ведомства, поступила на военный аэродром страны.

«Сегодня на аэродром в Батайнице прибыла первая часть системы «Панцирь-С1»», — говорится в публикации на сайте Минобороны Сербии.
Источник: https://tvzvezda.ru/news/opk/content/20202221819-9JBg7.html

"Панцирь-С1"
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