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Великоросс перенес эту запись 22.02.2020 22:03
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Первые российские ЗРПК «Панцирь-С1» поступили в Сербию
Первые зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» поступили в Сербию из России, сообщили в министерстве обороны Сербии .В январе стало известно, что в прошлом году Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи комплексов ПВО «Панцирь-С1. Отмечалось, что в одну батарею входят шесть «Панцирей-С1».
Военная техника, согласно сообщению сербского военного ведомства, поступила на военный аэродром страны.
«Сегодня на аэродром в Батайнице прибыла первая часть системы «Панцирь-С1»», — говорится в публикации на сайте Минобороны Сербии.
23.02.2001:51:00