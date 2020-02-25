На Ставропольском заводе стабилизаторов запущена новая линия стеаратов металлов

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Ставропольский завод стабилизаторов полимеров (г. Ставрополь) нарастил объём выпуска химических реагентов, сообщает пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

Рост объемов производства удалось обеспечить за счет установки новой линии по производству стеаратов металлов. Данные вещества используются в промышленности при изготовлении мягких пластикатов и твердых изделий из ПВХ.

Мощность установленного оборудования составляет до 10 т готовой продукции в сутки. Используемый в линии способ «сухого производства» обеспечивает более высокое качество стабилизаторов.

© stavminprom.ru

«В распоряжении предприятия имеются производственные мощности, позволяющие производить около 30 тыс. т продукции ежегодно. Этого объема хватит, чтобы покрыть порядка 70% потребностей российского рынка и стран СНГ», — отметил в Министерстве.

Выпускаемые заводом стабилизаторы полимеров находят применение в химической, машиностроительной, металлургической промышленности. Их используют для производства кабельных оболочек, линолеумов, оконных профилей, резины, ПВХ-панелей, пластмасс, пленок, искусственной кожи.