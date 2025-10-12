MAX
Kотенко Cергей Новые заводы и цеха

На Ставрополье запущено новое производство азотно-калийных удобрений

© chemicalportal.ru

9 октября «ЕвроХим — Кавказ» запустил производство азотно-калийных удобрений в Невинномысске Ставропольского края на площадке «Невинномысского Азота».

Мощность нового цеха составляет около 70 тыс. тонн в год, создано около 100 рабочих мест.

Строительство завода было начато в 2020 году.

Общие инвестиции в новый проект компании оцениваются в 8 млрд рублей.

Ранее такая продукция не выпускалась в Ставропольском крае.

Основной продукцией станет нитрат калия или калиевая селитра — высокоэффективный источник азота и калия в доступной для растений форме, применяемый в первую очередь в тепличных хозяйствах и подходящий для систем капельного полива.

Новое производство расширит линейку производимых ЕвроХимом комплексных минеральных удобрений (NPK), включающих азот (N), фосфор (P) и калий (K) и позволит укрепить позиции компании на международном рынке.

Источник: dairynews.ru

