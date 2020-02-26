1490-й гвардейский зенитный ракетный полк получил четыре дивизиона ЗРС С-400

https://ic.pics.livejournal.com/bmpd/38024980/7820742/7820742_original.jpg © ic.pics.livejournal.com

Накануне Дня Защитника Отечества, 15-го февраля 2020 г., в 1490-м гвардейском Киевско-Лодзинском орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого зенитно-ракетном полку [Ульяновка, Тосненский район Ленинградской обоасти] произошло знаменательное событие. Полк заступил на боевое дежурство с новой техникой — зенитно-ракетными системами С-400. По словам командира 2-й дивизии ПВО [6-й армии ВВС и ПВО ВКС России] полковника Олега Поликарпова, 1490-й полк получил ЧЕТЫРЕ(!!!) дивизиона ЗРС-400. Теперь стал понятен смысл слов руководителя концерна «Алмаз-Антей» Яна Новикова, опубликованных в сообщении от 21 октября 2019 г.: «В рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу концерн досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект С-400 „Триумф“. Это полк „четырехсотки“ укрупненного состава»

Всего с 2007 г. Вооруженные Силы РФ получили 63 дивизиона ЗРС С-400. Сейчас комплексы С-400 стоят на вооружении 26-ти зенитно-ракетных полков (включая зенитно-ракетный полк 555-й авиагруппы в Сирийской Арабской Республике) и двух учебных центров. В ближайшее время по два дивизиона ЗРС С-400 получат 185-й и 568-й зенитно-ракетные полки.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/KgxE5IOc2vI

https://i.ibb.co/Sw8ktY2/stekolnoe-mp4-000007420.jpg © i.ibb.co

https://i.ibb.co/jRGxGfY/stekolnoe-mp4-000012160.jpg © i.ibb.co

https://i.ibb.co/vmFtYCt/stekolnoe-mp4-000014680.jpg © i.ibb.co

https://i.ibb.co/LCfxPN2/stekolnoe-mp4-000017620.jpg © i.ibb.co

https://i.ibb.co/rGJQbpB/stekolnoe-mp4-000025180.jpg © i.ibb.co

https://i.ibb.co/6X18SVN/stekolnoe-mp4-000028840.jpg © i.ibb.co

https://i.ibb.co/FJcKQpr/stekolnoe-mp4-000035800.jpg © i.ibb.co

https://i.ibb.co/XSDWsLB/stekolnoe-mp4-000045460.jpg © i.ibb.co

https://i.ibb.co/ZMTfy7p/stekolnoe-mp4-000048580.jpg © i.ibb.co

https://ic.pics.livejournal.com/bmpd/38024980/7820891/7820891_original.jpg © ic.pics.livejournal.com

https://i.ibb.co/YQmpXjZ/stekolnoe-mp4-001215500.jpg © i.ibb.co