Новый цех лесопереработки открыли в Вологодской области

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Регион стремится к 100-процентной переработке заготовленной на его территории древесины. Новый цех лесопиления филиала областного «Вологдалесхоза» открылся в Тотемском районе.

Цех лесопиления построили за два года. Объем инвестиций в проект составил около 70 ммлн рублей. На промплощадке установлено современное оборудование, которое позволит в будущем увеличить производство пиломатериалов в четыре раза — до 20 тысяч кубометров в год.

Новый цех стал частью крупного инвестиционного проекта по организации лесозаготовок, лесопиления и деревообработки «Вологдалесхоза». В целом он обошелся более чем в 300 миллионов рублей и также включает цех строжки, склад, сушильные камеры и свою котельную, работающую на отходах деревообработки.

«Уже 75% древесины перерабатывается на территории региона. Это хороший результат, но нам есть к чему стремиться. Необходимо перерабатывать всю заготовленную древесину на территории региона», — подчеркнули в правительстве области.

Помимо заготовки и переработки древесины «Вологдалесхоз» занимается защитой и воспроизводством леса. Инвестиционные проекты предприятия также реализованы в Вологодском, Вашкинском и Сямженском районах.

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