МС-21-300. Лазеры и роботы.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/6m5Vbe5as50
В этой истории продолжается рассказ о новейших технологиях, которые применяются при сборке самолетов МС-21-300 на Иркутском авиационном заводе. Ведущий инженер Виктор Назаров отмечает, что внедрение лазерных систем измерения не только повысило точность сборки, но и снизило трудоемкость технологических процессов.
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