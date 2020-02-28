МС-21-300. Лазеры и роботы.

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В этой истории продолжается рассказ о новейших технологиях, которые применяются при сборке самолетов МС-21-300 на Иркутском авиационном заводе. Ведущий инженер Виктор Назаров отмечает, что внедрение лазерных систем измерения не только повысило точность сборки, но и снизило трудоемкость технологических процессов.