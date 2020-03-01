Ростех создал прибор для лечения ран и ожогов интенсивным оптическим свечением

Специалисты АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» государственной корпорации «Ростех» создали аппарат для лечения ран, ожогов, воспалений и инфекционных заболеваний с помощью высокоинтенсивного импульсного оптического излучения. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

«Концерн Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех» создал инновационный аппарат для лечения ран, ожогов и воспалений. Устройство работает на основе технологии высокоинтенсивного импульсного оптического излучения и не имеет прямых аналогов. Прибор предназначен не только для лечения различных кожных повреждений и заболеваний, но также для профилактики и лечения острых респираторных заболеваний, гриппа, ангины. В состав аппарата входит облучатель со специализированной лампой, которая обеспечивает высокоинтенсивное оптическое свечение мегаваттного класса со спектром, полностью аналогичным солнечному свету", — говорится в сообщении.

Устройство получило название «Заря». Сейчас оно проходит опытную эксплуатацию в Арктике, где, как отмечают в Ростехе, будет особенно востребовано. «Параллельно мы приступаем к сертификации прибора и готовимся к началу серийного производства», — рассказал исполнительный директор Госкорпорации Олег Евтушенко. Завершить процедуру сертификации планируется в 2021 году.

Уточняется, что аппарат «Заря» является совместной разработкой Государственного Рязанского приборного завода (входит в «Концерн Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех») и Бауманского университета.

«Рабочее тело специализированной лампы прибора на очень короткое время — 100-200 микросекунд — разогревается электрическим разрядом высокой мощности до температуры 12-15 тыс. градусов. В результате достигается высокий бактерицидный эффект, а время обработки сокращается до нескольких секунд. По сравнению с ультрафиолетовыми лампами прибор позволяет сократить продолжительность процедуры с 10 минут до нескольких секунд», — отметили в пресс-службе.