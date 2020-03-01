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Электроника и электротехника

Ростех создал прибор для лечения ран и ожогов интенсивным оптическим свечением

Специалисты АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» государственной корпорации «Ростех» создали аппарат для лечения ран, ожогов, воспалений и инфекционных заболеваний с помощью высокоинтенсивного импульсного оптического излучения. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

«Концерн Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех» создал инновационный аппарат для лечения ран, ожогов и воспалений. Устройство работает на основе технологии высокоинтенсивного импульсного оптического излучения и не имеет прямых аналогов. Прибор предназначен не только для лечения различных кожных повреждений и заболеваний, но также для профилактики и лечения острых респираторных заболеваний, гриппа, ангины. В состав аппарата входит облучатель со специализированной лампой, которая обеспечивает высокоинтенсивное оптическое свечение мегаваттного класса со спектром, полностью аналогичным солнечному свету", — говорится в сообщении.

Устройство получило название «Заря». Сейчас оно проходит опытную эксплуатацию в Арктике, где, как отмечают в Ростехе, будет особенно востребовано. «Параллельно мы приступаем к сертификации прибора и готовимся к началу серийного производства», — рассказал исполнительный директор Госкорпорации Олег Евтушенко. Завершить процедуру сертификации планируется в 2021 году.

Уточняется, что аппарат «Заря» является совместной разработкой Государственного Рязанского приборного завода (входит в «Концерн Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех») и Бауманского университета.

«Рабочее тело специализированной лампы прибора на очень короткое время — 100-200 микросекунд — разогревается электрическим разрядом высокой мощности до температуры 12-15 тыс. градусов. В результате достигается высокий бактерицидный эффект, а время обработки сокращается до нескольких секунд. По сравнению с ультрафиолетовыми лампами прибор позволяет сократить продолжительность процедуры с 10 минут до нескольких секунд», — отметили в пресс-службе.
Источник: https://www.mskagency.ru/materials/...rrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Ростех, КРЭТ, ГРПЗ, МГТУ им.Баумана
  • Нет аватара GenOfDrag
    01.03.2011:33:12

    То бишь раны прижигают что ли?! Но разве в жидкостной среде восстановление не эффективнее, с минимумом шрамов?

    Отредактировано: GenOfDrag~11:34 01.03.20
    #1190699
    • DKerr DKerr
      01.03.2015:32:27

      Можно и в жидкостной, но видимо нужно убирать нагноения не травмируя рану, а свет как раз глубоко проникает, куда ни антисептики, ни антибиотики не добираются

      #1190739
    • Нет аватара post0
      01.03.2015:32:48

      Как думаете, есть разница провести день под палящим солнцем или одну минуту?

      Есть такой метод с холодом. Когда поверхность кожи на несколько секунд охлаждают азотом до 0-1 град.С. Организм испытывает шок и включает иммунитет и активизирует другие системы. И никакого обморожения, так как очень короткое воздействие.

      #1190741
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