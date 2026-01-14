Выпущена первая партия российских аппаратов ИВЛ, замещающих иностранные аналоги
Устройства выпускает Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Аппараты представлены в двух версиях:
«Мобивент Арм-Т» — для перевозки пациентов, в том числе детей, между больницами или внутри них.
«Мобивент Арм-М» — для работы в кабинетах МРТ. Это первая российская разработка такого типа.
Оба аппарата работают автономно, без подключения к стационарным системах подачи воздуха, и имеют небольшой размер. При их создании инженеры консультировались с врачами, чтобы сделать приборы удобными в работе. Дизайн аппаратов получил премию «Лучший промышленный дизайн России».
Ожидается, что производство будет замещать зарубежные аналоги. Планируется выпускать до 100 аппаратов в год, рассказали в Ростехе.
