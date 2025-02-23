Ростех создал инновационный автопилот для самолетов малой авиации

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Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ Госкорпорации Ростех ) разработал автопилот для самолетов малой авиации. Инновационная система гарантирует высокие характеристики устойчивости самолета и его управляемости в режиме автопилота, а также обеспечивает безопасность полета. Разработка запатентована и уже прошла летные испытания на легком многоцелевом самолете.

Автопилот АП-МВЛ разработки Конструкторского бюро промышленной автоматики (КБПА , входит в КРЭТ) прост в эксплуатации и обладает высокой отказобезопасностью. В состав системы АП-МВЛ входит цифровой пульт-вычислитель, а также исполнительные механизмы в виде сервоприводов, подключаемые параллельно в систему управления самолетом. При этом автопилот сопряжен по цифровым интерфейсам с информационными системами, такими как курсовертикаль, системы воздушных сигналов и навигации, а также электромеханизмами триммирования.

«Советские предприятия в свое время разрабатывали автопилоты для легких самолетов, таких как Ан-2. Сегодня предприятия Ростеха, имея на своем вооружении опыт прошлых поколений, разрабатывают инновационные авиационные системы. Созданная специалистами КРЭТ система автопилота опирается на задачи, обозначенные в Государственной программе „Развитие авиационной промышленности“. Характеристики новинки позволяют применить ее как на вновь проектируемых, так и на модернизируемых самолетах малой авиации. Внедрение наших технологий в производство самолетов малой авиации позволит улучшить их эксплуатационные характеристики и сделать полеты более доступными и безопасными», — сказали в Ростехе.

Конструкторское бюро промышленной автоматики специализируется на разработке и производстве систем автоматического управления, пилотажных и пилотажно-навигационных комплексов для различных типов летательных аппаратов. Предприятие ведет модернизацию ранее разработанных изделий, а также инициативные исследования по созданию пилотажных и навигационных комплексов нового поколения.

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