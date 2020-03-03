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Детские сады и школы

В селе Красноярском Ставропольского края открыли новую школу

 © stv24.tv

Новую школу на 170 мест открыли в селе Красноярском, что расположено в черте Андроповского района. Здание построили по нацпроекту «Образование» на замену старому сооружению, которое признали аварийным.Строительство школы в селе Красноярском стартовало по поручению губернатора в 2019 году. В здании школы созданы 14 кабинетов, в том числе отдельные кабинеты для робототехники, кулинарии, обработки древесины и металла, кройки и шитья. На территории нового учебного учреждения также созданы спортивная зона с бадминтонной и воркаут- площадками. В крае в настоящее время строится четыре школы. В этом году планируется сдать их в эксплуатацию.

 © images.pobeda26.ru

 © images.pobeda26.ru

 © img.stapravda.ru
Источник: https://stv24.tv/novosti/novuyu-shk...70-mest-otkryli-v-sele-stavropolya/

новая школа, Ставропольский край , сельская жизнь
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