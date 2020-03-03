В селе Красноярском Ставропольского края открыли новую школу

© stv24.tv

Новую школу на 170 мест открыли в селе Красноярском, что расположено в черте Андроповского района. Здание построили по нацпроекту «Образование» на замену старому сооружению, которое признали аварийным.Строительство школы в селе Красноярском стартовало по поручению губернатора в 2019 году. В здании школы созданы 14 кабинетов, в том числе отдельные кабинеты для робототехники, кулинарии, обработки древесины и металла, кройки и шитья. На территории нового учебного учреждения также созданы спортивная зона с бадминтонной и воркаут- площадками. В крае в настоящее время строится четыре школы. В этом году планируется сдать их в эксплуатацию.

© images.pobeda26.ru

© images.pobeda26.ru

© img.stapravda.ru