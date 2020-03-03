В Челябинске открылся новый детский сад на 290 мест

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В Челябинске начал работу новый детский сад № 250. Учреждение на 290 мест располагается в районе «Академ-Риверсайд». Здание рассчитано на 12 групп: две из них примут малышей с 1,5 до 2 лет, еще четыре — детей с 2 до 3 лет.

В 2020 году в микрорайоне продолжится строительство зданий образовательных организаций. Так, уже ведется строительство двух детских садов — на 290 и 380 мест. Запланировано возведение школы на 1100 мест со сроком ввода в эксплуатацию в 2022 году.

В Челябинске охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет увеличился до 87,7%, детей от 3 до 7 лет достиг 100%. В 2019 году только за счет строительства новых зданий создано около 2000 дошкольных мест. Введено в эксплуатацию 12 зданий детских садов.

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