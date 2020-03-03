Жительница Чувашии спасла детей из горящего домика на базе отдыха

Эта трагическая история случилась в ноябрьские праздники 2018 года, на лесной базе в Нижегородской области ночью. Пожар полностью уничтожил 3-этажный домик, в котором спали дети — 14 подростков и несколько взрослых.

Погиб один 10-летний мальчик, который не смог выбраться из комнаты на самом верхнем этаже. Как водится, тут же вскрылась масса нарушений, недочётов, недоделок и много чего ещё недо…, из-за которых такие вещи и происходят.

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В ходе разбирательств и взаимных упрёков от ведомств к ведомствам подвиг Светланы Михеевой остался незамеченным. А ведь это именно та женщина, которая первой заметила пожар и разбудила всех, чтобы спасти.

Светлана живет в Чебоксарах, отдыхала на базе вместе с коллегами по работе. Разговоры и обсуждения затянулись глубоко за полночь, в 4 утра Светлана вышла покурить. И поняла, что соседний домик окружен какой-то дымкой: загорелась пристройка, в которой находилась кухня. В самом домике спали дети.

Светлана бросилась внутрь и начала будить всех, кто был внутри. Пробежала по первому этажу — подняла всех спящих, каждого развернула в сторону выхода, направила. Пока поднималась на второй — всё заволокло чёрным дымом. На третий этаж Света уже не успела — путь преградил огонь.

© lh4.googleusercontent.com

Женщина говорит, что всё произошло за несколько минут. Деревянный домик сгорел как спичка. Счастливой случайностью стало то, что Светлана раньше уже была в этом домике и смогла вспомнить расположение комнат и планировку. Если бы не совпадение случайностей и скорость, с которой она бросилась на помощь, жертв могло быть гораздо больше.

Прошло немного времени после трагедии, и родители спасённых детей захотели найти никому не известную женщину, спасшую их детей. Нашли и обратились в региональное ведомство МЧС с просьбой наградить её. Однако со стороны ведомства никаких действий не последовало. Пока.

Когда мы написали эту историю в нашем инстаграме, Свету узнали одноклассники. Они удивились и искренне восхитились поступком своей знакомой — про героизм обычной девушки они также ничего не знали…