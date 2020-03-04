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Детские сады и школы

Ясли-сад на 288 мест открыли в г. Михайловск Ставропольского края

 © img.stapravda.ru

В г. Михайловск открыли новый ясли-сад в рамках национального проекта «Демография». Детский сад «Гармошка» даст городу 162 ясельных места и 126 − для детей постарше.

В здании — 3 корпуса, связанные между собой переходными галереями. В каждом блоке здания построили вестибюль с местами для хранения колясок, групповые классы для детей старше 3 лет и кабинеты для кружков. Оборудован пищеблок, созданы столярная мастерская, спортивный и музыкальный залы.

В 2020 году на территории Ставропольского края продолжится реализация национального проекта «Демография». Одним из его направлений является строительство детских садов с ясельными группами для малышей до 3 лет. Всего в регионе в этом году планируется начать строительство 10 детских садов.
Источник: https://stv24.tv/novosti/yasli-sad-na-288-mest-otkryli-v-mihajlovske/

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новый детсад, Ставропольский край
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