Новый корпус открылся в Тульской детской областной клинической больнице

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Впервые за долгие годы в Тульской области удалось реализовать такой масштабный проект в сфере здравоохранения.

Общий объём вложений в проект превысил 1 млрд 600 млн рублей.

Строительство двух новых корпусов началось в 2017. Палатно-боксированный официально открыли в конце 2019, а в январе 2020 года в работу запустили изоляционно-диагностический корпус. В последнем разместились отделения детской травматологии и ортопедии, онкологии, гематологии и химиотерапии, работает детский травмпункт.

Сейчас во всей детской больнице одновременно могут принимать 448 больных в 19 специализированных отделениях.

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В течение ближайших двух лет в Тульской области будет завершено строительство нового перинатального центра на 160 койко-мест. К 2024 году также планируется построить современный онкологический центр. Оба проекта реализуются с привлечением федеральных средств. Это серьёзный вклад в развитие системы здравоохранения Тульской области.

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© cdnmyslo.ru