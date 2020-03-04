Сургутский ЗСК начал выпуск высококачественного пропана

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С начала февраля 2020 г. на Сургутском ЗСК (филиал ООО «Газпром переработка») выпущено около 20 тысяч тонн автомобильного пропана по ГОСТ Р 52087-2018 «Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия».

Переход на новый стандарт качества стал возможным благодаря вводу в эксплуатацию Установки очистки пропановой фракции. Проектная мощность установки составляет 420 тыс. т/год.

Пропан, как моторное топливо, широко востребован на внутреннем и внешнем рынках. Детонационные характеристики (октановое число) и максимально полное сгорание делают его более экологичным видом топлива, чем автомобильные бензины и дизельное топливо.

Технология и основная часть технологического оборудования установки разработаны и произведены в Российской Федерации, оборудование поставлено в рамках программы ПАО «Газпром» по импортозамещению.

Ведение технологического процесса в операторной установки © pererabotka.gazprom.ru