Сургутский ЗСК начал выпуск высококачественного пропана
С начала февраля 2020 г. на Сургутском ЗСК (филиал ООО «Газпром переработка») выпущено около 20 тысяч тонн автомобильного пропана по ГОСТ Р 52087-2018 «Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия».
Переход на новый стандарт качества стал возможным благодаря вводу в эксплуатацию Установки очистки пропановой фракции. Проектная мощность установки составляет 420 тыс. т/год.
Пропан, как моторное топливо, широко востребован на внутреннем и внешнем рынках. Детонационные характеристики (октановое число) и максимально полное сгорание делают его более экологичным видом топлива, чем автомобильные бензины и дизельное топливо.
Технология и основная часть технологического оборудования установки разработаны и произведены в Российской Федерации, оборудование поставлено в рамках программы ПАО «Газпром» по импортозамещению.
Ведение технологического процесса в операторной установки © pererabotka.gazprom.ru
04.03.2021:58:27
04.03.2023:32:13
05.03.2000:01:56