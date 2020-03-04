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Энергетика и ТЭК

Сургутский ЗСК начал выпуск высококачественного пропана

 © pererabotka.gazprom.ru

С начала февраля 2020 г. на Сургутском ЗСК (филиал ООО «Газпром переработка») выпущено около 20 тысяч тонн автомобильного пропана по ГОСТ Р 52087-2018 «Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия».

Переход на новый стандарт качества стал возможным благодаря вводу в эксплуатацию Установки очистки пропановой фракции. Проектная мощность установки составляет 420 тыс. т/год.

Пропан, как моторное топливо, широко востребован на внутреннем и внешнем рынках. Детонационные характеристики (октановое число) и максимально полное сгорание делают его более экологичным видом топлива, чем автомобильные бензины и дизельное топливо.

Технология и основная часть технологического оборудования установки разработаны и произведены в Российской Федерации, оборудование поставлено в рамках программы ПАО «Газпром» по импортозамещению.

Ведение технологического процесса в операторной установкиВедение технологического процесса в операторной установки © pererabotka.gazprom.ru
Источник: https://pererabotka.gazprom.ru/press/news/2020/02/946/

Газпром переработка, Сургутский ЗСК
  • Нет аватара Booster
    04.03.2021:58:27

    Вот бы еще автопроизводителей простимулировали автомобили выпускать заточенные под данный вид топлива. Или налогообложение регулировали в зависимости от экологичности автомобиля, чтобы покупатели больше об этом заботились.

    #1191215
    • Clausson Clausson
      04.03.2023:32:13

      Мне кажется вы слегка опоздали с предложением.

      Лучший стимул это низкая цена при аналогичных потребительских свойствах.

      Посмотрите сколько стоит в мире газ:

       © Фото из открытых источников

      И сравните с бензином:

       © Фото из открытых источников

      Пропан в два раза дешевле. Да, в зависимости от используемой установки он менее эффективен при сравнении литр в литр, но он экологичней, обеспечивает большую живучесть моторного масла и более щадящий режим для двигателя. То есть для потребителя просто находка…

      Казалось бы, что еще надо?

      А надо заводские комплектации с удобными компактными баками. Это возможно, газовозы же делают по французским проектам без круглых танков.

      Отредактировано: Clausson~23:38 04.03.20
      #1191221
  • Нет аватара alex1664
    05.03.2000:01:56

    ЗСК расшифровывается Завод по Стабилизации Конденсата, чтобы ничего плохого не подумали   

    #1191224
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