На Сургутском ЗСК введена в эксплуатацию обновлённая автозаправочная станция (АЗС) для заправки транспорта компании «Газпром переработка» моторным топливом. На станции могут одновременно заправляться 13 единиц техники, доступны газомоторное и дизельное топливо, автомобильные бензины АИ-92 и АИ-95.

КРУГ-2000 в системе автоматического управления АЗС Сургутского ЗСК © krug2000.ru

АЗС оснащена системой автоматического управления (САУ АЗС) на базе программно-аппаратного (программно-технического) комплекса КРУГ-2000 (ПАК ПТК КРУГ-2000® ).

В ходе пусконаладочных работ (фото с официального сайта Газпром переработка)

В системе использованы только российские решения и продукты. Два АРМ оператора функционируют под управлением SCADA КРУГ-2000 версии 5.1 на базе операционной системы Astra Linux. В качестве технических средств выбраны контроллеры TREI-5B-04 Standard. Информационная мощность системы составляет около 1000 сигналов. Дополнительно предусмотрена передача данных в систему управления предприятием по протоколу ОРС UA.

Основные функции САУ АЗС:

технологические защиты и блокировки

дистанционное управление оборудованием

контроль за технологическим процессом (прием, хранение и отпуск нефтепродуктов и компримированного природного газа)

информационные функции

архивирование данных.

Глубокая степень самодиагностики в комплексе с рядом программно-технических решений позволила реализовать сложные алгоритмы контроля и управления. САУ АЗС позволяет обеспечить оперативный персонал полной информацией о работе автозаправочной станции с целью повышения безопасности, эффективности и надежности управления технологическими процессами в нормальных и переходных режимах.

Компания «КРУГ» выполнила поставку оборудования. инжиниринговые и пусконаладочные работы на объекте.

Завод по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина (филиал ООО «Газпром переработка») — крупнейший завод в России по переработке газового конденсата. Сургутский ЗСК перерабатывает нефтегазоконденсатную смесь и производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиакеросин, сжиженные газы, дистиллят газового конденсата, легкий и стабильный конденсат.

Использованы материалы официального сайта компании «Газпром переработка»

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