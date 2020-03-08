На Дальнем Востоке и в Московской области сдан ряд объектов военной инфраструктуры

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В Хабаровском крае специалисты Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны России сдали под ключ новую казарму в военном городке Князе-Волконское.

Трехэтажное здание (общая площадь 5595 м2) рассчитано на 400 человек. Это современный жилой комплекс для проживания солдат и офицеров во время службы с удобными хозяйственными и бытовыми отделениями.

На каждом этаже два светлых и просторных спальных помещения, учебные классы, комнаты отдыха и психологической разгрузки, спортивные залы с тренажерами, душевые, бытовки с автоматическими стиральными машинами для стирки и сушки обмундирования, кладовые для хранения.

Это уже второе служебное общежитие, переданное военными строителями личному составу войсковых частей, расположенных в поселке Князе-Волконское. Ранее, летом этого года 360 бойцов вместе с командирами подразделений разместились в полностью реконструированной казарме.

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http://vskmo.ru...s/novosti/1423/

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В Восточном военном округе военные строители сдали под ключ первую очередь базы комплексного хранения.

В Хабаровском крае специалисты ВСК МО РФ на 100 гектарах построили 19 обсыпных ангаров. Завершен первый этап строительства. До конца 2019 года будет смонтировано еще 24 сооружения. Общая площадь застройки составит 50 тысяч квадратных метров.

Территория складской зоны находится в районе, где возможны шести бальные землетрясения, поэтому при возведении хранилищ использованы специальные технологи и материалы для сейсмоустойчивости. Каждый из объектов имеет четыре высотных (до 26 метров) опоры с системами первой категории защиты от прямых ударов молний.

«Строительство непростое. Например, прежде чем смонтировать хранилище надо обязательно создать сеть каналов для отвода атмосферных и талых вод. Но даже здесь, в тайге, в суровых геологических и климатических условиях, мы гарантируем 100% надежность и безопасность построенных объектов. Выполнены мероприятия по защите металлоконструкций от коррозии, применены специальные огнезащитные составы. Мы смонтировали надежные инженерные системы: энергоснабжения, противодымной вентиляции, автоматической охранной и пожарной сигнализаций с оповещением и управлением эвакуацией», — сообщил руководитель проектов ВСК МО РФ Николай Лада.

Это не единственный на Дальнем Востоке масштабный проект, который ведут военные строители. Известно, что на Камчатке идет обустройство причалов для подводных атомных крейсеров и строительство жилья для экипажей субмарин. На Курильских островах и под Владивостоком обновляют казарменный фонд. На Сахалине возводят госпиталь. Многие из вновь создаваемых объектов засекречены.

Опыт последних лет показывает, что на Дальнем Востоке, к сожалению, только силами Военно-строительного комплекса Минобороны можно быстро организовать и развернуть стройку, обеспечить доставку необходимых материалов, а главное точно в срок сдать объект под ключ.

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http://vskmo.ru/news/novosti/1415/

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На островах Итуруп и Кунашир построено два новых общежития.

В канун Нового года специалисты Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны сдали под ключ на Курильских островах два общежития для проживания вместе с семьями кадровых офицеров и военнослужащих по контрактам. В гарнизонах, расположенных в поселках «Лагунное» на Кунашире и «Горячие ключи» на Итурупе 60 семей военных получили новое жилье.

Двухэтажные блок-модульные здания с двускатной крышей построены по типовому проекту Военно-строительного комплекса Минобороны. В каждом 28 двухкомнатных квартир с удобной планировкой: две отдельные спальни, просторные прихожая и кухня, туалет с ванной и душевой. Для командного состава еще две квартиры: «однушка» и трехкомнатная.

Все служебные квартиры полностью готовы для проживания. Здесь есть телевизоры, холодильники, электрочайники, электроплиты, стиральные машины, кухонные гарнитуры, кровати с ортопедическими матрацами, платяные шкафы, тумбочки, табуреты, стулья, столы, зеркала, комплекты мебели в прихожей, радио и телевещание. Предусмотрены и места общего пользования: кладовые белья с ионизаторами воздуха, бытовки с автоматическими стиральными, сушильными машинами и гладильными досками. На мониторе поста дежурного по общежитию круглосуточно отображается вся информация о работе коммунальных сетей, систем видеонаблюдения и противопожарной сигнализации.

Для бесперебойного обеспечения жизненоважными ресурсами не только общежитий, но и других зданий в военных городках установлены энергоблоки из дизельных генераторов и модульных автоматизированных котельных. Водозаборы (по две скважины) и очистные сооружения работают в автоматическом режиме. Хозяйственные стоки фильтруются до воды технического назначения.

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России ввели в эксплуатацию уже 25 различных сооружений на архипелаге Большой гряды Курильских островов, в том числе на островах Итуруп и Кунашир 6 общежитий для личного состава и 3 отапливаемых хранилища для спецтехники на 60 и 40 машиномест. Все, что сейчас построено на Курилах рассчитано на устойчивость при землетрясении магнитудой до девяти балов по шкале Рихтера. Всего на Курильской гряде военные строители возведут 51 объект армейской инфраструктуры. СправочноСтратегическая значимость самого крупного острова Курильской гряды Итурупа обусловлена его близостью к Японии (около 50 км), географическим расположением между Охотским морем и Тихим океаном. В начале Великой Отечественной войны здесь располагался японский военный аэродром. 28 августа 1945 года сюда высадился десант советских войск. Переход Итурупа под контроль СССР прошёл без серьёзных боевых действий. До недавнего времени, в середине острова в селе Горячие ключи, несли службу только солдаты и офицеры знаменитой 18-ой пулемётно-артиллерийской дивизии ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа. Сейчас на острове Итуруп развернут противокорабельный ракетный комплекс «Бастион». Он способен уничтожить целую эскадру потенциального противника.

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http://vskmo.ru/news/novosti/1444/

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В жилом городке военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в подмосковной Балашихе состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых квартир. Новоселами станут более 100 будущих офицеров.

Для улучшения социально-бытовых и жилищных условий курсантов, заключивших первый контракт о прохождении военной службы, руководством Минобороны России было принято решение о предоставлении жилья из состава ведомственного служебного фонда на время обучения в стенах военных вузов.

В первоочередном порядке служебным жильем обеспечиваются семейные курсанты.

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