Омские ученые разработали устройство для связи в полярной зоне

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Особенность системы - большой радиус действия — до 250-300 км при передаче коротких сообщений.

Арктическая зона России характеризуется большой протяженностью и слабо развитой инфраструктурой. Это препятствует экстренному реагированию при чрезвычайных ситуациях, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечению безопасности людей на водных объектах, а также осуществление мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию. Решение этой и других задач МЧС может быть основано только при наличии надежного канала радиосвязи между мобильной группой спасателей и центром.

Стремясь найти решение непростой задачи, сотрудники научно-исследовательского института радиоэлектроники и приборостроения ОмГТУ создали уникальный в своем роде образец средневолновой мобильной радиостанции «Ноэма-СВ», мощностью 100 Вт. Проведенные испытания на реальных радиотрассах показали возможность организации радиосвязи на расстояние в сотни километров.

Алексей Ляшук, сотрудник научно-исследовательского института радиоэлектроники и приборостроения ОмГТУ:

«Крайний Север имеет сложные геомагнитные условия, где традиционные виды связи либо совсем не работают, либо работают нестабильно. Например, связь УКВ ограничена расстоянием в 30-40 км, КВ-связь работает с перебоями из-за наличия геомагнитных бурь в районе полярной шапки. Более стабильная спутниковая связь доступна только при подключении американской спутниковой системы, но это слишком дорого. Российская спутниковая связь пока не покрывает данный регион, а территории громадные, населенные пункты малочисленны и разбросаны на сотни километров. При этом край богатый и живой: там работают геологи, есть постоянные поселения, есть те, кто путешествуют по Крайнему Северу. Транспортное сообщение также ограничено, передвижение в тундре осуществляется обычно на спецтехнике. Вот в таких условиях возникла острая необходимость в мобильной радиостанции с диапазоном действия 200-300 километров»

В состав комплекса средневолновой мобильной радиостанции входят: приемопередающая антенна, предназначенная для мобильного или стационарного использования, и приемопередатчик с тангентой (кнопка или клавиша переключения с приема на передачу).

Высокая эффективность оборудования обеспечивается точной автоматической настройкой по максимально излучаемой мощности в радиоэфир. Благодаря прочной и влагозащищенной конструкции, а также отсутствию подвижных частей антенна допускает установку как транспортном средстве при мобильном использовании (например, на бампере автомобиля), так и на крыше здания при стационарном размещении.

Среди особенности системы - большой радиус действия — до 250-300 км при передаче коротких сообщений; распространение радиосигнала за счет поверхностной (земной) волны гарантирует минимальную зависимость от текущей геомагнитной обстановки в отличие от ионосферной радиосвязи, которая в Заполярье может отсутствовать часами из-за геомагнитных возмущений; выход в телефонную сеть общего пользования обеспечивает передачу сообщений и координат на несколько смартфонов с локализацией местоположения на карте; два диапазона рабочих частот — средневолновый / коротковолновый обеспечивает расширение функциональности действующего парка КВ радиостанций, например, радиостанции «Карат».

Разработчики предусмотрели и два варианта исполнения приемопередатчика. Первый характеризуется выходной мощностью до 10 Вт (50 Ом), встроенным аккумулятором, классом пыле- и влагозащиты IP67. Также устройство позволяет работать в режиме аналоговой телефонии J3E, осуществлять прием-передачу коротких сообщений в режиме 64FSK, подключать выносной GSM модуль для ретрасляции сообщений на смартфон и подключения выносного датчика GPS.

Второй вариант характеризуется наличием в приемопередатчике усилителя мощности до 100 Вт и классом пыле- и влагозащиты IP50. Имеется возможность беспроводного (WI-FI) управления приемопередатчиком и передачи сообщений с помощью смартфона на базе Android. Благодаря высокоэффективному модему в составе радиостанции и режиму доступа в сеть GSM предлагаемый комплекс решений позволяет строить системы различной конфигурации с большой площадью покрытия.