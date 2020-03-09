Новгородское предприятие выпустило новые модели полуприцепов

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В начале ноября 2019 года новгородский производитель автомобильной прицепной техники «Meusburger Новтрак» представил первый на российском рынке четырехосный промтоварный полуприцеп SG-454ST с объемом кузова 117,3 куб. м. и грузоподъемностью 37,2 тонны, позволяющем вмещать до 79 паллет в два яруса.

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В начале октября 2019 года компания «Meusburger Новтрак» представила новую модель 12,8 метрового пятиосного полуприцепа SW-570, состоящего из двух контейнеровозных полуприцепов, которые могут эксплуатироваться как вместе, так и по отдельности.

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Каждый полуприцеп по отдельности может перевозить 20-и фунтовый шестиметровый контейнер (объем которого составляет около 33 м3

, а грузоподъемность до до 30 тонн).

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В начале сентября 2019 года Meusburger Новтрак сообщила о выпуске нового бортового полуприцепа SP-345, способного перевозить до 38 тонн груза.

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В середине июля 2019 года завод Meusburger Новтрак пополнил свой каталог, разработав и изготовив, новый прицеп-контейнеровоз AW-342 грузоподъемностью 22.8 тонн, который является второй моделью с контейнерным шасси, так как в номенклатуре продукции производителя уже имеется один трехосный прицеп для сменных контейнеров, модель AW-27 грузоподъемностью 31 тонна.

В настоящий момент Meusburger Новтрак выпускает 10 моделей бортовых полуприцепов (1 двухосный, 5 трехосных, 2 четырехосных, 1 пятиосный, 1 шестиосный ), 11 моделей тентовых и шторных полуприцепов и прицепов (8 трехосных, 1 четырехосный и 1 двухосный), а также три модели промтоварных (двухосные и трехосные, два из которых цельнометаллические)