Как система «Умные ладошки» помогает контролировать столичные стройки

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«Умные ладошки» — система мониторинга присутствия и активности строителей на стройплощадках. Она собирает и анализирует информацию с персональных носимых устройств. Встроенные датчики определяют местонахождение рабочих на строительном объекте и текущую активность. Система также включает облачную систему хранения и анализа данных.

Новая технология помогает следить за деятельностью подрядчиков на объекте, анализировать данные и спасать жизни рабочих.

С начала 2019 года более 15 строительных площадок столицы оборудовали системой «Умные ладошки». Она помогает контролировать число сотрудников на объекте, их квалификацию, ход работ и другие показатели.

Сейчас в строительстве социальных объектов в столице задействовано более тысячи таких персональных устройств. Информация передается по закрытой локальной энергоэффективной беспроводной сети заказчику — Департаменту строительства города Москвы. Комплекс технологий соотносит полученные данные с теми, которые содержатся в государственных информационных системах, и готовит аналитические отчеты.

Система «Умные ладошки» применяется в строительстве школы олимпийского резерва «Москвич», детского сада на Шереметьевской улице, спортивного комплекса с бассейном «Измайлово», школы искусств имени М.И. Глинки, южного дублера Кутузовского проспекта, дома по программе реновации на Карамышевской набережной и других социальных объектов.

Системой «Умные ладошки» можно в сжатые сроки оборудовать любую строительную площадку без создания каких-либо неудобств. Технология также помогает обеспечивать безопасность работников. Например, может автоматически передать сигнал тревоги при резком вертикальном перемещении, то есть если человек упал.

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