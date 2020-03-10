Холдинг «Русская Трапеза» выпустил оборудование для упаковки замороженной рыбы
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/nXVaLbiu5EI
Изготовить оборудование для упаковки порционного рыбного филе и рыбы в трёхшовные пакеты «Flow-Pack» — очередной проект холдинга «Русская Трапеза», успешно завершенный в феврале текущего года. Оборудование было поставлено, смонтировано и запущено.
Для упаковки штучной замороженной продукции заказчиком была выбрана горизонтальная машина РТ-УМ-ГШ Box Motion с нижней подачей плёнки. Такой выбор позволяет упаковывать как мороженую, так и охлаждённую рыбу и рыбное филе. Кинематическая производительность — 60 уп/мин.
Перечень установленного оборудования:
Горизонтальная упаковочная машина РТ-УМ-ГШ Box Motion
Подающий ленточный транспортёр (200 см)
Отводящий ленточный транспортёр (с переменной длиной)
Панель оператора
Шкаф управления.
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