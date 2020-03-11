Новотранс запустил вторую очередь вагоноремонтного предприятия в Кузбассе

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Прокопьевск. 11 марта. ИНТЕРФАКС — ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» (КВРП, Прокопьевск, Кемеровская область, входит в группу компаний «Новотранс») ввело в эксплуатацию вторую очередь производства, передает корреспондент «Интерфакса», присутствующий на церемонии открытия.

«Данное предприятие с запуском второй очереди и восстановлением первой будет крупнейшим в РФ. Оно будет новейшее», — сообщил на церемонии запуска президент группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров.

Инвестиции в проект превысили 1 млрд рублей. Ввод в строй второй очереди позволит увеличить производственную мощность до 30 тыс. вагонов в год.

Как сообщал в ноябре 2019 года гендиректор КВРП Павел Алешин, выйти на производственную мощность, которая позволила бы производить ремонт до 30 тыс. вагонов в год, планировалось во II квартале — в июне-июле 2020 года.

ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» осуществляет деповской, капитальный и текущий ремонт грузовых вагонов (мощность КВРП 1,5 тыс. в месяц), а также ремонт колесных пар (мощность 3,5 тыс. в месяц).

«Новотранс» — один из железнодорожных операторов РФ. В парке группы — более 25 тыс. полувагонов. Группа имеет ремонтные мощности в Московской, Кемеровской и Иркутской областях, а также в Алтайском крае, строит завод в Ленинградской области. Кроме того, компания планирует возвести терминалы для перевалки зерна, пищевых продуктов, генеральных и сыпучих грузов в порту Усть-Луга. Холдинг контролирует его президент Константин Гончаров.

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