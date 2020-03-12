В Бийске Алтайского края открылись два новых детсада
В Бийске прошло открытие двух детских садов: по улице Севастопольской, 109 а «СОШ № 40 им. В. Токарева» и в новом микрорайоне Зеленого клина МБДОУ «Детский сад № 92».
Оба дошкольных учреждения построены за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.
Детские сады рассчитаны на 200 мест, из которых 100 мест —это ясельные группы. В учреждениях предусмотрены условия по программе «Доступная среда». Сады полностью укомплектованы кадрами, оснащены необходимым современным оборудованием.
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