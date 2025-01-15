В Барнауле запущен «Завод тяжёлых колёсных дисков»

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Новое предприятие расположилось на территории «Барнаульского завода механических прессов» (БЗМП) в Алтайском крае.

Создавали новый завод шесть лет, участвовали в процессе подготовки все службы и подразделения БЗМП. Работу проделали колоссальную: запустили линию изготовления обода, линию резки ребра, роботизированные линии катафореза и покраски, построили очистные сооружения, собственную химическую лабораторию и склад готовой продукции.

Итоговая сумма вложений составила около 1 млрд рублей.

Общая площадь завода составляет 16 тыс. м2.

Сегодня здесь проходит полный цикл изготовления колёсных дисков для специальной и сельскохозяйственной техники — от средних 20-дюймовых до огромных, диаметром в 54 дюйма. Колёсные диски барнаульского производства закупают промышленные гиганты со всей России и не только, например, «Петербургский тракторный завод», «Ростсельмаш» и «Гомсельмаш» (Беларусь).

В ходе создания нового предприятия пришлось решать множество сложных технических задач.

Последним звеном в создании нового завода стала линия катафореза. Сложный химический процесс контролирует специально созданная лаборатория.

Линия занимает 2000 м2. Здесь 17 шестиметровых ванн. Плюс две водяных башни.

Диски по ваннам парой перемещаются на автоматическом подвесном конвейере. Их отмывают, помещают в специальные растворы, а после они попадают в электролитный раствор, где с участием тока происходит основной процесс.

После этого диски перемещают по конвейеру для полимеризации в высокий термотоннель. Далее они едут в покрасочную камеру, где установлены роботы. Потом снова перемещаются в тоннель для сушки.

© altapress.ru

Над проектом работал большой коллектив инженеров. Спроектировали специальную котельную для подогрева ванн, компрессорную станцию, узел подготовки воды — она в процессе нужна практически дистиллированная.

Задач хватило и энергетикам, и механикам, и строителям. Сами, к примеру, научились заливать промышленные полы.

Сотрудники БЗМП полностью спроектировали и изготовили линию по производству рёбер колесных дисков. На этой линии тоже возникало немало интересных технических задач.

Так, вес штампа для подобного производства достигает трёх-пяти тонн. Представляете, насколько сложно его менять, переходя на другой диаметр. Наши специалисты предложили сделать блок штампов всех производимых диаметров — один на все, в котором нужно только сменить пуансон и матрицу. Это реально экономит и время, и силы.

© altapress.ru

Испытательные стенды радиальной и осевой нагрузки, через которые должен пройти каждый диск, спроектировали и сделали сами. Доработали линию продольно-поперечной резки рулонной стали, автоматизировали резку и укладку заготовок. Создали механизированный удобный склад готовой продукции…

© altapress.ru

© altapress.ru

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