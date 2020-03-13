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Армия и Флот

Черноморский флот получил новейшие разведывательные вертолеты Ка-31Р

 © tvzvezda.ru

Черноморский флот получил новейшие разведывательные вертолеты Ка-31Р. Это настоящая летающая радиолокационная станция, способная видеть любые цели на расстоянии в сотни километров. При этом сама машина остается незаметной для противника.

Диапазон локаторов этого вертолета такой, что акватория Черного моря, к примеру, просматривается целиком. Каждый объект на воде или в воздухе моментально вычисляет система распознавания.

Патрулирование морских границ с воздуха на такой технике существенно упрощается. Аппаратура выдает радиолокационную картину высокой четкости и замечает цели на большом удалении, когда сам вертолет находится вне поля видимости того, за кем наблюдает.

Оборудование на Ка-31Р не упустит ни какой мелочи и целеуказание для ракетного удара выдаст напрямую на главный командный пункт корабля.

«Основная специфика — это конечно обнаружение и выдача целеуказаний по надводным целям -кораблям, а также обнаружение в воздухе воздушных целей, а также малоразмерных воздушных целей, то есть обычные цели — это самолеты, летательные аппараты, и малоразмерные цели — это крылатые ракеты и тому подобное», — объяснил «Звезде» пилот Игорь Некрасов.

Ка-31Р — самый засекреченный из современных отечественных вертолетов. «Звезде» стала первым СМИ, получившим полный доступ на борт, несмотря на всю секретность.

Сейчас обкаткой модели занимаются опытные летчики. А в Крыму сформирована целая эскадрилья таких вертолетов модернизированного класса.
Источник: https://tvzvezda.ru/news/forces/content/2020313434-rj3KW.html

Ка-31Р
  • Нет аватара Юрген
    13.03.2008:37:52

    А в Крыму сформирована целая эскадрилья таких вертолетов модернизированного класса.

    Шта? Их на весь ВМФ несколько штук.

    #1191963
  • Нет аватара Nirvanko
    13.03.2010:03:07

    Уже бы пора БПЛА использовать для этих целей. Преимуществ куда больше.

    #1191965
  • АНС АНС АНС АНС
    13.03.2011:08:38

    способная видеть любые цели на расстоянии в сотни километров. При этом сама машина остается незаметной для противника

    Это как понять? У него РЛС ничего не излучает?

    #1191970
    • alex4spb alex4spb
      13.03.2011:44:13

      Это как понять? У него РЛС ничего не излучает?
      это понять так, что журнализд блеснул «ерундицией».

      #1191974
      • Нет аватара Юрген
        13.03.2011:50:22

        Да там вся статья — «обнять и плакать».

        Начиная с того, что это нифига не «разведывательный вертолет», а вертолет ДРЛО или радиолокационного дозора. И заканчивая якобы целой эскадрильей таких вертолетов на вооруженеии ЧФ. Да и акватории всего Черного моря он не видит, по крайней мере одномоментно.

        #1191976
        • alex4spb alex4spb
          13.03.2011:59:22

          угу.

          телеканал Звезда давно уже «пожелтел».

          к сожалению.

          #1191977
  • Kolyda Kolyda
    13.03.2012:20:41

    Как там в такой крохатулечке помещается оборудование ДРЛО, операторы, системы электропитания?

    #1191980
    • Нет аватара Юрген
      13.03.2012:38:43

      Оператор там всего один.

      «Ка-31Р оборудован комплексом ДРЛО «Око» Е-801, в составе которого есть мощная РЛС кругового обзора, выполненная на твердотельных элементах. Антенна — подвижная плоская с фазированной решеткой. Период обзора (360°) составляет 10 с. Этот комплекс интегрирован с аппаратурой телефонных и телекодовых каналов радиосвязи, а также с аппаратурой «свой-чужой» государственного опознавания. «Око» осуществляет круговой обзор и обнаружение надводных кораблей в пределах радиогоризонта, а воздушных целей типа истребитель на расстоянии до 150 км. После обнаружения цель классифицируется по принадлежности. Аппаратура комплекса Е-801 позволяет сопровождать в автоматическом режиме до 20 целей и передавать всю информацию о них на корабельные или наземные КП ПВО по открытым и закрытым телекодовым каналам обмена информацией."

      Сами видите, зхарактеристики по сравнению с самолетами ДРЛО типа «Хокая» или А-50 более чем скромные из-за ограничений по объему и массе.

      #1191983
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