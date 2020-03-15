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Компания BIOCAD — это одна из немногих в мире компаний полного цикла создания лекарственных препаратов: от поиска молекулы до массового производства и маркетинговой поддержки. Они специализируются на препаратах, предназначенных для лечения самых сложных заболеваний, таких, как рак, ВИЧ, рассеянный склероз и т. д. В компании работают свыше 2 200 человек, из которых около 40% это ученые и исследователи. Офисы и представительства BIOCAD кроме России расположены в США, Финляндии, Бразилии, Китае, Индии и других странах. На данный момент в их портфель входят около 60 продуктов, 16 из которых — биотехнологические препараты, ещё более 40 препаратов находятся в разработке. И вот мне, наконец, удалось заскочить и к ним на огонёк. Итак, мы в посёлке Стрельна Ленинградской области, где они производят субстанции моноклональных антител.

Компания BIOCAD ведёт свою историю с 2001 года. Всё началось со строительства первого фармацевтического завода в селе Петрово-Дальнем Красногорского района Московской области. В новый производственный комплекс было вложено порядка 8 млн долл. Самое интересное, что тогда один из основателей Дмитрий Морозов, а сейчас генеральный директор, пришёл в этот бизнес просто от скуки. В те времена он был совладельцем банка «Центрокредит» и банковская жизнь ему уже не давала тех эмоций, поэтому он решил, что пора что-то менять. И как мы видим сейчас, сделал точно правильный выбор. Через год на базе советского Института инженерной иммунологии в пос. Любучаны Московской области ЗАО «Биокад» создал собственную научно-исследовательскую площадку — Центр инженерной иммунологии (ЦИИ). Так компания и превратилась в фармацевтическое предприятие полного цикла, да ещё и с большими амбициями.

2. А тем временем мы переоделись и проходим в чистую зону. Перед нами коридор, где тебя обдувает со всех сторон.

IMG_1386 © live.staticflickr.com В

2005 году учёные из Любучан создали первый оригинальный препарат компании «Биокад» — свечи с противовирусным белком-интерфероном «Генферон» для лечения урогенитальных инфекций. 2006 год отметили тем, что вывели на рынок препарат Лейкостим (филграстим) — первый российский гранулоцитарный колониестимулирующего фактора. В 2013 году компания вывела на рынок первый в России оригинальный препарат для лечения гепатита С — Альгерон.

3. Этот завод — настоящий космос, везде в почёте идеальная стерильность, так просто и не сфотографировать, все процессы за стеклом. IMG_1377 © live.staticflickr.com

В 2010 году «Биокад» стал резидентом особой экономической зоны «Нойдорф» в Петербурге и перенес туда свой производственный комплекс. В 2014 году компания выпустила на рынок свои разработки — ритуксимаб — первый российский препарат моноклональных антител да и другие дженерики. В 2015 году «Биокад» завершает регистрацию лекарственных препаратов Бевацизумаб и Трастузумаб. В том же году они открывают новый R&D центр в Санкт-Петербурге, включающий восемь современных лабораторий. Дальше больше.

4.

IMG_1293й © live.staticflickr.com 17 июня 2016 года компания открыла первый в России научно-исследовательский комплек

с (R&D) по разработке инновационных лекарственных препаратов передовой терапии, так называемых ЛППТ. Это новое направление в современной медицине — препараты генной и клеточной терапии, которые способны вылечить заболевания, ранее не поддававшиеся лечению. Среди них: врожденные генетические отклонения, последние стадии рака и другие. Кроме этого, они стали более активно засматриваться в сторону мира, прежде всего регионы Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, а также Латинской Америки.

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В феврале 2018 года «Биокад» зарегистрировала первый отечественный биоаналог инфликсимаба. В октябре 2018 года компания зарегистрировала дженерик атазанавира, предназначенный для терапии ВИЧ. В апреле 2019 года компания зарегистрировала оригинальный ингибитор интерлейкина-17 (anti-IL-17) для лечения среднетяжелого и тяжелого псориаза. На разработку и клинические исследования нового препарата Эфлейра (международное непатентованное наименование — нетакимаб) потребовалось 7 лет, инвестиции в разработку составили 568 млн рублей. Нетакимаб — это первая российская молекула, созданная с применением передовых методов вычислительной биологии, включающих проектирование in silico.

6. Здесь, на заводе в Стрельне, производят только субстанцию и формируют её в пакеты. Расфасовкой занимаются уже на заводе в Москве. IMG_1317 © live.staticflickr.com

Вот и сегодня они живут и работают лишь с одной мыслью, улучшить и продлить жизнь людей посредством предоставления эффективных, безопасных и главное доступных комплексных решений для здоровья всех и каждого. Важно отметить, что продукты BIOCAD в первую очередь реализуются в России, что чрезвычайно важно в условиях импортозамещения, при этом на мировом рынке они тоже совсем не стесняются двигать конкурентов.

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Что касается непосредственно производственных ресурсов, то они представлены на данный момент следующими объектами: Производственный комплекс в с. Петрово-Дальнее, Красногорский р-н, Московская область (В этом месте два производственных корпуса. Первый — S = 2600 м2, Специализация — Производство биологических субстанций в E.coli, производство субстанций с помощью химического синтеза и производство готовых лекарственных форм. Производственная мощность: Cубстанции в E.coli — 1 кг/год, Cубстанции химического синтеза — 100 кг/год, ГЛФ — 8 млн флаконов/год. Второй корпус — S = 3100 м2, Специализация — Производство готовых лекарственных форм. Производственная мощность: Флаконы — 10 млн/ год, Преднаполненные шприцы — 8 млн/год, Таблетки — 8 млн/год, Капсулы — 5 млн/год); Научно-исследовательский центр в пос. Любучаны, Чеховский р-н, Московская область (S = 600 м2, Специализация — Опытное производство с целью масштабирования и технологического трансфера); а также Фармацевтический комплекс в ОЭЗ «Нойдорф» и Научно-исследовательский центр, пос. Стрельна, Петродворцовый район, г. Санкт-Петербург (S = 2000 м2, Специализация — Производство субстанций моноклональных антител. Производственная мощность: Субстанция моноклональных антител — 160 кг/год).

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9. Их тройка по соседству

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Фото сделаланы несколько лет назад.

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Здесь также планировали производить биологические субстанции, кроме этого на новых площадях нашли место и центру исследований медицинских препаратов. И это не удивительно, ведь их бизнес, прежде всего, про науку, не зря же в их штате столько учёных, между прочим, не так и много фармкомпаний в мире, которые могут себе это позволить.

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На данном заводе должны были производить 13 препаратов, из которых шесть собственной разработки. Сейчас может уже и больше.

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На момент моего посещения, а было это 28 сентября 2018 года, готовность по проекту составляла порядка 60%.

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19. Мощные системы охлаждения IMG_1492 © live.staticflickr.com

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21. Котельная IMG_1535 © live.staticflickr.com

22. Видимо, здесь будет Центр обработки данных (ЦОД) IMG_1464 © live.staticflickr.com

23. И вновь многочисленные коридоры IMG_1430 © live.staticflickr.com

24. Какие-то реакторные установки. IMG_1519 © live.staticflickr.com

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Инвестиции в эту новую историю составляют более 3 млрд рублей. Как же здорово, что у нас в России есть такие компании, которые не только стремятся дарить добро, но и думают о завтрашнем дне, при этом денег на это дело совсем не жалеют. Желаю им только дальнейшего роста и всяческого процветания!