«Автомеханический завод» отправил партию фургонов на Кубу
ООО «Автомеханический завод» изготовил и отгрузил изотермический фургон из сэндвич- панелей с грузоподъёмным бортом на шасси КАМАЗ 65115. В количестве 6 штук, автомобили отправились на Кубу.
Фургоны изготовлены по бескаркасной технологии методом вакуумной склейки, и предназначены для перевозки скоропортящихся и замороженных продовольственных товаров. Кузов функционирует по принципу термоса — такие транспортные средства очень долго могут сохранять заданную температуру, что защищает груз от перепадов температур и от влаги. Сэндвич — панели фургона имеют высокую прочность, устойчивы к воздействию влаги и водяных паров, долговечны, и не теряют своих изотермических свойств в течение всего периода эксплуатации.
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