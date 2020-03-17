Спутник «Глонасс-М» вывели на расчетную орбиту

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Разгонный блок «Фрегат» вывел на орбиту навигационный спутник «Глонасс-М», сообщили журналистам во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М», — сказали в департаменте.

Ракета со спутником стартовала в понедельник в 21:28 мск с космодрома Плесецк, через несколько минут после старта военнослужащие взяли ее на сопровождение. Старт ракеты-носителя и выведение спутника на орбиту прошли в штатном режиме.

Это уже второй пуск «Союза-2» с Плесецка с начала года. В Минобороны напомнили, что он пришел на смену «Союзам-У», которые эксплуатировались с 1973 по 2012 год. Всего с северного космодрома запущено 435 «Союзов-У» и 44 «Союза-2».