Спутник «Глонасс-М» вывели на расчетную орбиту
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Разгонный блок «Фрегат» вывел на орбиту навигационный спутник «Глонасс-М», сообщили журналистам во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
«Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М», — сказали в департаменте.
Ракета со спутником стартовала в понедельник в 21:28 мск с космодрома Плесецк, через несколько минут после старта военнослужащие взяли ее на сопровождение. Старт ракеты-носителя и выведение спутника на орбиту прошли в штатном режиме.
Это уже второй пуск «Союза-2» с Плесецка с начала года. В Минобороны напомнили, что он пришел на смену «Союзам-У», которые эксплуатировались с 1973 по 2012 год. Всего с северного космодрома запущено 435 «Союзов-У» и 44 «Союза-2».
17.03.2008:48:37
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