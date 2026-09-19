Грузовой корабль «Прогресс МС-35» пристыковался к Международной космической станции

Грузовой корабль «Прогресс МС-35» с пультом управления роботом для открытого космоса пристыковался к Международной космической станции.

Старт ракеты «Союз-2.1б» с кораблем с космодрома «Байконур» состоялся в 16:34 мск 16 сентября. Обычно грузовики «Прогресс» и пилотируемые корабли «Союз» запускают на ракетах «Союз-2.1а», а полет по стандартной схеме занимает двое суток.

«Прогресс МС-35» привез на МКС рабочее место (экзоскелет) для дистанционного управления роботом для открытого космоса «Теледроид». Самого робота транспортирует следующий грузовик «Прогресс МС-36» в ноябре. Его установят снаружи станции, а управлять им изнутри будут космонавты Пётр Дубров и Анна Кикина.

Также грузовик доставил оборудование для экспериментов «Газоанализатор-ФС», «Биополимер», «Виртуал», «Вампир», «Ураган», «Сепарация», топливо для дозаправки станции, воду для российских космонавтов, кислород для пополнения атмосферы МКС, питание, включая свежие продукты, оборудование для санитарных нужд и средства гигиены, медикаменты и средства профилактики невесомости.