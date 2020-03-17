В Хабаровском крае появилось новое производство фанеры

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Предприятие глубокой переработки мощностью 15 тыс. м3 ввело в эксплуатацию ООО «Восточная торговая компания». В рабочем поселке Хор создано 63 новых рабочих места.

Проект стал первым в стране, получившим поддержку Фонда развития промышленности по ставке 1% годовых. Инвестиции составили 227,3 млн рублей, из которых 62,9 млн рублей (70%) и 27 млн рублей (30%) соответственно займы федерального и краевого фондов развития промышленности, 137,4 млн рублей — собственные средства предприятия.

Планируется, что примерно 70% продукции предприятий проекта будет поставляться за границу, на рынки Японии, Южной Кореи, Малайзии, Индонезии и Китая.

Кроме того, получив в рамках программы «Проекты развития» от федерального Фонда развития промышленности заем в размере 63 млн рублей и 27 млн рублей — от Фонда развития промышленности Хабаровского края, компания запустила в этом же поселке производство древесного угля на 4,8 тыс. т. В рамках реализации инвестпроекта в городе Советская Гавань появилось предприятие по производству пеллет, рассчитанное на 15 тыс. т продукции ежегодно.

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В «Восточной торговой компании» отмечают, что все производство является безотходным, т. е. производит деревообработку полного цикла.

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