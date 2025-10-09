Новое предприятие по производству строительных смесей заработало в Хабаровске
Новое хабаровское предприятие готово выпускать до 40 тонн цементно-песчаной смеси. А затем планирует перейти к производству гипсовых смесей, строительных клеев и другой востребованной продукции. Открытие нового бизнеса стало возможным благодаря поручительствам Гарантийного фонда.
— В прошлом году обратились в банк за кредитом на покупку производственной линии. Собственного залога не хватало, по рекомендации банка обеспечил кредит Гарантийный фонд. В этом году поручительство фонда помогло получить кредит на 8 млн рублей на покупку вспомогательного оборудования: системы аспирации и системы охлаждения, а также сырья и материалов, необходимых для производства строительных смесей, — рассказал предприниматель Олег Трубчик.
Свое производство решено было начать с цементно-песчаных смесей — мощность линии позволяла в день выпускать до 40 тонн смесей. По словам предпринимателя, строительные смеси, учитывая размах жилищного строительства в Хабаровске, — продукция не просто востребованная, а иногда и дефицитная. У предприятия, начавшего производить цементные смеси только две недели назад, уже законтрактованы объемы на два месяца вперед.
— В перспективе на этот и следующий год производство гипсовых смесей, строительных клеев, грунтовок, красок. Мы можем себе позволить открыть целый ряд небольших производств в одном месте — у нас цех на 1,5 тысячи кв. м., — поделился планами Олег Трубчик.
